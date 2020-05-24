В Гродно коронавирусом заболел младенец возрастом в 23 дня

В Гродно коронавирусом заболел младенец возрастом в 23 дня2
- 24.05.2020, 9:58
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Ребенка поместили в областную инфекционную клиническую больницу.
Самому маленькому пациенту с COVID-19 в гродненской областной инфекционной клинической больнице было 23 дня, сообщил в репортаже телеканал ОНТ.
«Инфекционка в Гродно стала первой принимать пациентов с COVID-19 в области. И грудных детей, и стариков. Самому маленькому пациенту было всего 23 дня, самому возрастному 92 года», - сообщил автор сюжета из Гродно.
По его словам, есть пациенты и в реанимации, но сколько - госканал не уточнил.
Ранее в субботу стало известно о смерти главного патологоанатома Гродненской области. У Михаила Зубрицкого был подтвержден коронавирус.
По данным издания, около недели он провел в коме, накануне начал приходить в себя, но существенно лучше ему не стало. Зубрицкому был 51 год.