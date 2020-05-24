Politico: США могут создать альтернативную ВОЗ организацию 24.05.2020, 10:08

1,444

Она должна применять более эффективную модель в борьбе с пандемиями.

В CША рассматривают возможность создания организации в Государственном департаменте для борьбы с будущими вспышками инфекционных заболеваний.

Об этом сообщает Politico.

Организация может стать альтернативным механизмом для некоторой работы Всемирной организации здравоохранения, которой президент США Дональд Трамп хочет перекрыть финансирование.

«Наличие единственной инициативы, направленной на то, чтобы сфокусировать внимание и ресурсы всего мира, стало эффективной моделью, чтобы переломить ход таких болезней, как ВИЧ/СПИД и малярия. США будут утверждать глобальное лидерство в мобилизации частных и государственных партнеров, многосторонних учреждений и других двусторонних доноров для поддержки глобальной ответной реакции на пандемию, которая принесет результаты для американского народа», — говорится в проекте предложения.

В Агентстве США по международному развитию не очень одобряют эту идею, так как считают, что она может привести к потере контроля над значительными средствами и властями.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп опубликовал письмо гендиректору ВОЗ Тедросу Адханому Гебрейесусу в котором предупредил, что если организация не внесет изменения в свою работу, США окончательно прекратит финансирование и пересмотрит свое членство в организации.

15 апреля Дональд Трамп заявил о временном прекращении финансирования ВОЗ на время проверки его реакции на пандемию коронавируса.

Он заявил, что ВОЗ не выполнила своего основного назначения, провалив работу по информированию других стран об опасности коронавируса.

Также Трамп обвинил ВОЗ в том, что она вела неправильную работу по Китаю, покрывая заявления власти.