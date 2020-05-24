COVID бушует в Витебской и Могилевской областях: заражены десятки сотрудников Горецкого РОВД 2 24.05.2020, 10:15

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Крупные очаги коронавируса обнаружены на Могилевском металлургическом заводе и в Шумилинском районе.

Читатели телеграм-канала "Баста!" сообщают о новых случаях Covid-19 в Витебской и Могилевской областях.

Заражены около 20 сотрудников Горецкого РОВД. Крупные очаги коронавируса – на Могилевском металлургическом заводе и в Шумилинском районе Витебской области.

"Заразилась воспитательница детского сада №1 в Шумилино. Еще один очаг – в военкомате. Коронавирус выявлен у одного из тренеров спортшколы, сегодня там делала санстанция дезинфекцию", - пишет читатель канала.

"43 инфицированных в поселке Оболь Шумилинского района. Основной источник заражения - витебский "Витконпродукт", - сообщает подписчик.

"В Новолукомле Витебской области трое работников организации "Белэнергоремналадка" с пневмонией отправили в больницу. На предприятии вели масочный режим, но ничего не дезинфицировали, не выявляли контактов, не изолировали родных", - пишет читатель канала.

"В Горках в РОВД инфицировано около двадцати сотрудников милиции", - сообщает житель Горок.

"Могилевская область, Горецкий район, агрогородок Маслаки. Три подтвержденных случая: работник аптеки, воспитатель группы продленного дня начальных классов в школе и медсестра местной больницы, которая закрыта на карантин", - пишет читатель канала.

"Агрогородок Маслаки. Жительница съездила к дочке, вернулась домой. С жалобами пришла в местный фельдшерско-акушерский пункт. Ее отправили в Горки. Сделали тест, а потом, пока результата теста не было, разрешили съездить домой за вещами. Результат теста оказался положительным, она два дня каталась в общественном транспорте.

Санэпидемстанция никаких ответов не дает, ссылается на свой официальный сайт, где мы можем узнать всю информацию, но там ничего нет", - сообщает житель агрогородка.

"Могилевский металлургический завод. Коронавирус обнаружен в одном из цехов. В других цехах пообещали выдать по две маски, ждут уже три дня" , - пишет читатель канала.

"Covid-19 у швеи предприятия "Белжелдорснаб" в Могилеве. Цех обработали, ближайшие контакты изолировали, остальные работают", - сообщает подписчик канала.

"Могилев, улица Турова,4. Подтвержденный коронавирус у соседа. Работает на птицефабрике в деревне Межисетки", - пишет читатель канала.

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