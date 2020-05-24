Владимр Владимирович Мадуро 1 Владислав Гирман, «Деловая столица»

24.05.2020, 10:22

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Россия движется по сценарию Венесуэлы.

Кремль перевернул с ног на голову известное изречение/принцип "Война войной, а обед по расписанию". В условиях экономического кризиса, вызванного пандемией Covid-19 и обрушением стоимости нефти, российское правительство увеличивает расходы на оборону и безопасность вместо поддержки бизнеса и простых россиян.

Согласно опубликованным накануне оперативным данным российского минфина из федерального бюджета по итогам января-апреля на национальную оборону было выделено на 35,4 млрд руб. (почти $494 млн) больше, чем в январе-апреле 2019 г. - 1,15 трлн руб. (более $16 млрд).

Финансирование ядерно-оружейного комплекса выросло на 3,4 млрд руб. ($47,4 млн), или на 23%; разработки новых вооружений - на 14,6 млрд руб. ($203,7 млн), или на 12,3%.

Щедро "отсыпали" в России и силовикам: в указанный период они получили 621,7 млрд руб. ($8,7 млрд), что прошлогодний показатель превышает на 55,9 млрд руб. ($780 млн), или 9,9%. В частности, на 6,4 млрд руб. ($89,3 млн) больше досталось органам внутренних дел, на 9,5 млрд руб. ($132,5 млн) - Росгвардии, на 13,3 млрд руб. ($185,6 млн) - спецслужбам, на 4,2 млрд, или на 25% ($58,6 млн) - прокуратуре.

Не обидели и чиновничью братию, включая аппарат Путина. Кремль по сравнению с январем-апрелем 2019 г. из бюджета заполучил на 4,3 млрд руб. ($60 млн) больше - 9,8 млрд ($136,8 млн). Российские судьи в плюсе на 16%, или на 8,2 млрд ($114,4 млн), а подопечные Лаврова - на 15%, или на 18,7 млрд ($261 млн).

В общем и целом, как отмечают российские СМИ, каждый третий рубль пошел на силовиков и "общегосударственные вопросы" - 2,27 трлн из 6,878 трлн руб.

Назад в 90-е

В то же время, согласно ежемесячному отчету минфина РФ, падение номинального ВВП в прошлом месяце, т. е. после объявления в России недокарантина, составило 28% (на 2,4 трлн) - до 6,3 трлн руб. ($87,9 млрд).

Ситуация в экономике продолжит усугубляться. Такого мнения придерживаются аналитики Bloomberg Economics, предрекающие рекордный обвал экономики по итогам второго квартала - на 16%, что является худшим квартальным показателем по меньшей мере с начала 90-х.

По мнению экспертов Высшей школы экономики, бюджетный дефицит по итогам года при сохранении цены на нефти $27 за бочку может достичь 8,3% ВВП (9 трлн руб.).

В минфине РФ сообщают, что в апреле доходы от продажи нефти и газа снизились на 40% - до 434 млрд руб. ($6,05 млрд), от НДС: на 20% (до 238,2 млрд руб.), налога на прибыль - почти в два раза (до 119,8 млрд руб.). Поступления в бюджет от Федеральной налоговой службы снизились на 30% - до 797 млрд руб., от Федеральной таможенной службы - на 39% (до 303 млрд руб.).

GuildHall также отмечает, что "дыру" финансовое ведомство закрывало средствами Центробанка, которые тот получил благодаря займам и сделке с акциями Сбербанка.

Если же нефть не будет дорожать, говорит старший научный сотрудник Центра развития ВШЭ Андрей Чернявский, то экономические проблемы перейдут и в следующий год, потому правительству придется или сокращать расходы на 4,4 трлн руб., или лезть в Фонд национального благосостояния.

Венесуэльский сценарий

Несмотря на негативные показатели, заметим, официальные (реальные могут быть еще хуже) Владимир Путин наращивает мышечную массу российских военных и "правоохранителей".

Почему?

Возможно, ответ кроется в социологии, которая показывает серьезное проседание рейтингов хозяина Кремля.

Согласно результатам телефонного соцопроса, который "Левада-Центр" провела 24-27 апреля, впервые за два десятилетия, что Путин у власти, президент РФ проигрывает губернаторам в рейтинге одобрения деятельности - 59% у него (не одобряют 33%) и 61% - у губернаторов (не одобряют 27%).

Причем социологи указывают и на специфику телефонного опроса, который зачастую дает более "конформистские результаты". Опять-таки реальный рейтинг Путина может быть значительно ниже и текущий коронакризис явно простимулирует дальнейшее пике.

Потому российский президент, как и всякий порядочный диктатор, в условиях кризиса прикармливает в первую очередь военных, силовиков и чиновников.

Налицо параллель с режимом Мадуро в Венесуэле. Владимир (не Падрино) сейчас уже очень даже Николас. Венесуэльский лидер во время экономического кризиса аналогично выделял скудеющие ресурсы на поддержку лояльности среди военных и на своих "титушкос". Хотя в это же время в стране был и есть острый дефицит продовольствия и самый настоящий голод, которые не могли перекрыть пайки, выделяемые правительством.

Практика Мадуро показала, что такой подход эффективен. Во-первых, даже те пайки обеспечили благодарность голодающих венесуэльцев. Во-вторых, генералитет с набитыми карманами не допустил военного переворота. Попытки были, но их быстро подавили.

В России, судя по сообщениям СМИ и соцсетей, голод тоже становится реальностью.

Так, mk.ru пишет о растущей популярности пабликов "Фудшеринг", т. е. пабликов, где публикуются просьбы помочь продуктами. В крупнейшей из них - 65 тыс. подписчиков. И если раньше, по словам его администратора Саши Легкой, с такой просьбой обращались пенсионеры и многодетные, то сейчас в теме "Накормите" уже пишут едва ли не все категории населения. Да и количество просьб резко выросло: ранее в день публиковались один-два, то с конца апреля - 10-20. И это только один паблик.

Эти реалии жизни россиян в Кремле обходят стороной, делая ставку на тех, кто может стать стеной между ним и "крепостными".

Ну, и находит деньги на проект по исправлению генома россиян, который является детищем человека, от чьего генома открещивается хозяин Кремля - его, как пишут СМИ, старшей дочери Марии Воронцовой.

29 апреля "Русская служба BBC" сообщала, что днем ранее было создано предприятие АНО "Развитие генетических технологий", набсовет которого возглавил советник Игоря Сечина Константин Северинов и в который, по данным журналистов, может войти Воронцова. Один из собеседников BBC отметил: "Это проект дочки президента - дадут все, что нужно".

Сам проект направлен на создание генетического центра, в котором будут выискивать "генетические поломки" у "российского этноса" и исправлять их.

Финансирование предоставляет "Роснефть", возглавляемая Сечиным, который не так давно просил Путина не облагать налогами инвестиции в генетические исследования. Также его компания обеспечит "поставки" сотрудников "Роснефти", чей генетический материал будет предоставлен для изучения.

Что из всего этого, кроме распила бюджетных средств, выйдет, представить несложно.

Расстрелять

Параллельно режим Путина продолжает закручивать гайки.

13 мая в нижнюю палату российского парламента - Госдуму - правительством был внесен законопроект №955380-7, которым расширяются полномочия полиции, которые и без того не испытывают муки совести, когда "пакуют" участников жиденьких акций протеста.

Предлагаемые изменения в закон "О полиции" позволят полицейским: не представляться по просьбе гражданина; взламывать автомобили без последствий для себя и по причинам с обтекаемыми формулировками; стрелять на поражение, если задерживаемый совершит "иные действия, дающие основание расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции".

То есть не обязательно будет даже доставать или просто прикоснуться к оружию в присутствии полиции, чтобы та решила открыть огонь по живым мишеням.

В тот день, 13 мая, Госдума проголосовала уже в третьем чтении закон, ограничивающий избирательные права россиян. А именно тех, которые получили судимость за участие в акциях протеста и "призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием интернета или СМИ". Таким гражданам в течение пяти лет после снятия или погашения судимости нельзя будет баллотироваться на выборах. Таким образом, Кремль исключил из избирательного процесса особо недовольных режимом.

На этом конвейер Госдумы не остановился. Нижняя палата, прикрываясь коронавирусом, также одобрила дистанционное голосование во время любых выборов. Это то, что пытались протолкнуть правящая партия в Польше, но не смогла. В РФ это удалось. И, очевидно, что голосование по почте сослужит добрую службу местным адептам "Церкви 146%"

На фоне этого тотального и повсеместного гандикапа даже рекомендация Роспотребнадзора отменить общие перемены в школах выглядит крайне подозрительно. Регулятор хочет, чтобы ученики из разных классов не общались между собой.

По Оруэллу в общем. Создается впечатление, что детей в России хотят разбить и удерживать в пределах небольших социальных групп, исключив другие контакты.

Коронакризис же сам по себе, как видим, в очередной раз обнажил ключевые приоритеты режима Путина.

Россиянам не следует тешить себя надеждой на помощь государства в условиях кризиса. Кремль плевал, плюет и будет на них плевать. Главная его задача - выжить. А выживание обеспечат задобренные репрессивные органы и чиновничья братия.

Украине, а вместе с ней Европе и США, не стоит рассчитывать, что обвал экономики в России каким-либо образом замедлит ее имперские амбиции - темпы милитаризации не снизятся, а гибридные проекты свернуты не будут.

Следовательно, война в Украине, Ливии, Сирии продолжится. Как и информационная - в страна Европейского Союза и Соединенных Штатов.

Владислав Гирман, «Деловая столица»