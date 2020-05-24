Новая волна COVID-19 накрыла учебные заведения Минска: поражены школы, детские сады и БГУИР 4 24.05.2020, 10:34

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Жители столицы сообщили о последних очагах инфекции.

Читатели телеграм-канала «Баста!» сообщают о новых случаях Covid-19 в учебных заведениях Минска. Очаги заражения обнаружены в школе №182, детском саду №73. Увеличивается количество заболевших в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники.

«Детский сад №73, Минск. Заболела прачка, подтвердили коронавирус. Ходит деток 40-45 из 250», - пишет читатель канала.

«Минск, школа №182 на улице Карвата, 20. У отца ученика 9-го класса подтвержден коронавирус, мальчик в школу не ходит. Пока тишина и все молчат. Ждем экзамены. Почти всех вынудили пойти на занятия в последние недели», - сообщает подписчик канала.

«Болеют сотрудники Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники. Около десяти преподавателей, из них трое в больнице. Многие заболели после парада. В понедельник начинается сессия, сдача экзаменов, зачетов, нормоконтроль с комиссией. Никаких мер не принимается, преподаватели и другие сотрудники ВУЗа за свой счет покупают щитки, шапки, маски и иные средства защиты», - пишет читатель канала.

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