В Ливии ликвидировали наемника с большим количеством российских рублей 24.05.2020, 10:41

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Накануне район был зачищен от войск мятежника Халифы Хафтара.

Ливийские военные обнаружили тело наемника в одном из районов к югу от Триполи, зачищенных накануне от незаконных вооруженных формирований Халифы Хафтара, сообщает «Анадолу».

В МИД признанного ООН Правительства национального согласия (ПНС) Ливии сообщили, что тело наемника обнаружено в районе Салахаддин.

В штабе операции «Гнев вулкана», проводимой силами ПНС, распространили фотографии тела при котором обнаружено большое количество банкнот российских рублей. Проводится работа по идентификации личности убитого наемника.

В штабе операции сообщили также о выявлении в этом же районе страны большого количества противопехотных осколочных управляемых мин российского производства МОН-100.

Накануне ливийская армия добилась серьезных успехов в районе Триполи, продвинувшись вглубь линии обороны сторонников Хафтара сразу по двум направлениям: в районах Салахаддин и аль-Мешру. Сторонники Хафтара перед отходом заминировали эти районы.

По различным данным, на стороне Хафтара на сегодня сражаются более тысячи наемников из России, которых перебросили в Ливию по линии ЧВК «Вагнер».