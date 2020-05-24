Белорусской девятикласснице с астмой отказали в переносе экзаменов во время эпидемии COVID 1 24.05.2020, 11:16

Школьница не может дышать в маске.

Девятикласснице с астмой, которая не может находиться в помещении в маске из-за обострения болезни, отказали в возможности переноса экзаменов, сообщает телеграм-канал "Баста!"

"После безрезультатной беседы с классным руководителем и завучем школы, выяснилось, что они не имеют полномочий, подкрепленных законодательством для решения моей ситуации, - пишет мать школьницы. - Даже детей с заболеванием и с высокой степенью риска получить осложнения, заболев данным вирусом, никто не хочет обезопасить.

У моей дочери, которая учится в 9-м классе, астма легкой степени в ремиссии, сейчас обострение в связи с сезонной аллергией. В маске дышать невозможно, не хватает воздуха, начинает задыхаться. Соответственно ей приходится снимать маску, чтобы дышать. Без маски нахождение на экзамене даже не рассматриваю.

Написала в Министерство образования, попросила рассмотреть вариант дистанционной сдачи экзамена, либо отмены, как при средней и тяжелой форме в связи с тяжелой эпидемиологической обстановкой. Была приложена справка из поликлиники, подтверждающая наличие заболевания".

Ответ на обращение пришел на электронную почту читательницы.

"Для освобождения от выпускных экзаменов учащиеся не позднее чем за 15 дней до начала выпускных экзаменов, подают руководителю учреждения образования заявление, заключение врачебно - консультационной комиссии (ВКК), - говорится в нем. - Копия медицинской справки о состоянии здоровья, приложенная вами к обращению, не является заключением ВКК. Для получения заключения ВКК необходимо обратиться в учреждение здравоохранения по месту жительства.

Проведение выпускных экзаменов в дистанционной форме, законодательством не предусмотрено".

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