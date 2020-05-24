«Дайте нам врага!»: мощные кадры с украинскими морпехами 24.05.2020, 11:20

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Они первыми встретили российскую агрессию на Донбассе.

В субботу, 23 мая, в Украине отмечали День морской пехоты. В этот профессиональный праздник в сети опубликовали видео с украинскими военными.

Запись появилась на Facebook странице 503-го Отдельного батальона морской пехоты, сообщает obozrevatel.com.

"Мы смогли! Мы не сомневались! Дайте нам врага!" – говорится в описании к видео.

Также командующий объединенных сил ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Наев поздравил с Днем морской пехоты.

"В марте 2014 года вы одними из первых встретили так называемую гибридную войну и в условиях мощного информационно-психологического воздействия продемонстрировали устойчивость и отвагу, остались верными Военной присяге и не изменили украинскому народу", – говорится в сообщении.

Наев также почтил память морских пехотинцев, которые отдали свою жизнь, выполняя свою обязанность по защите Украине.

"Вы – там, где труднее всего, где нужны устойчивость, скорость и решительность. Благодарю вас за отвагу и героизм, за то, что остаетесь "Верными всегда!". Желаю вам и вашим семьям благополучия и крепкого здоровья. Пусть пули вас обходят, а рядом всегда будет надежное плечо боевого собрата. Слава Украине! Вместе победим!" – добавил он