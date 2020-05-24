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Медики рассказали, как распознать у себя легкую форму коронавируса

  • 24.05.2020, 11:24
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Медики рассказали, как распознать у себя легкую форму коронавируса

Бессимптомность является главной причиной быстрого распространения болезни.

Все боятся коронавируса, но большинство заразившихся, более 80% — переносят болезнь легко. Но знать симптомы очень важно, так как вы можете стать переносчиком, пишет lenta.ua.

Тем более, что бессимптомность является главной причиной быстрого распространения вируса, считают ученые. Так что главный вопрос на сегодня – как распознать болезнь?

Симптомы коронавируса следующие: повышенная температура, кашель (обычно сухой или с небольшим количеством мокроты), одышка, ощущение сдавленности в грудной клетке. Иногда могут проявляться признаки острой синусовой инфекции или общее чувство болезни без лихорадки.

При легкой форме заболевания симптомы проходят через неделю или две, при тяжелых случаях могут сохраняться шесть и более недель.

Бывают и необычные признаки, говорят медики. Например, примерно две трети заболевших говорили о нарушении обоняния и вкуса. У 30% заболевших отмечалась диарея.

В легкой форме COVID-19 проявляется небольшой температурой, может немного болеть голова, человек быстро утомляется, ощущает болезненные ощущения в горле, покашливание, ломоту в мышцах, легкие симптомы простуды, бледность, озноб. Может быть и насморк.


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