Нефтянка «уронила» белорусский ВВП 7 Татьяна Маненок, «Белрынок»

24.05.2020, 11:34

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Потери бюджета будут больше прогнозируемых.

Из-за снижения объемов переработки нефти и падения экспорта нефтепродуктов «нефтянка», еще недавно служившая драйвером экономического роста в стране, в этом году вносит самый большой отрицательный вклад в ВВП. При этом даже резко подешевевшая нефть не гарантирует НПЗ полной загрузки, а госказне — ожидаемых доходов.

Из-за негативного влияния на экономику Беларуси налогового маневра в нефтяной отрасли впервые с 2014 года в стране в этом году принят дефицитный бюджет (около 1 млрд рублей, или 0,7% планового ВВП). Однако нефтяной форс-мажор обернется гораздо большими проблемами для белорусской экономики.

Самое слабое «звено»

Белорусские власти ожидали в 2020 году рост ВВП по целевому прогнозу на 2,8% (по консервативному сценарию — в пределах 1,9%). Но уже в первом квартале 2020 года ВВП Беларуси снизился на 0,3%, что на один процентный пункт ниже плана, отметил премьер-министр Сергей Румас на заседании правительства 12 мая («удержать» ВВП практически на уровне 2019 года удалось благодаря сектору ИТ-сектору, строительной отрасли и сельскому хозяйству).

По словам Румаса, в первом квартале экономика находилась под воздействием ряда внешнеэкономических шоков – это, в том числе, налоговый маневр и отсутствие договоренностей с российской стороной по поставкам нефти.

В результате из-за ухудшения работы НПЗ и снижения объемов и цен экспорта калийных удобрений бюджет в первом квартале не досчитался около 350 млн рублей от плана. По темпам роста ВРП положительно сработали Минск, Брестская, Гродненская и Могилевская области. В то же время ВРП заметно снизился по сравнению с аналогичным периодом 2019 года в Витебской, Гомельской и Минской областях, где и расположены «Нафтан», Мозырский НПЗ и «Беларуськалий».

При этом внешнеторговый оборот товаров в Беларуси в первом квартале сократился на 14,7%. Первый заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Евдоченко объяснил это изменением условий поставок нефти и нефтепродуктов в Беларусь, а также волатильной ситуацией на рынке калийных удобрений. В сумме падение за счет экспорта нефтепродуктов и калийных удобрений оценивается примерно в 1,3 млрд долларов.

«По всем остальным товарам без учета нефтепродуктов, калийных удобрений ситуация неплохая. Темп роста экспорта в первом квартале составил 3,5% при плане 3,2%», — отметил Евдоченко.

Нефтяные проблемы спровоцировали двукратное падение экспорта нефтехима

По данным концерна «Белнефтехим», белорусские НПЗ из-за нерешенного ценового спора с традиционными российскими поставщиками нефти снизили переработку нефти в в январе-марте 2020 года на 41,6% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года до 2,76 млн тонн, хотя согласно планам заводы должны были переработать около 6 млн тонн нефти.

В первом квартале поставки российской нефти на белорусские НПЗ снизились на 77% по сравнению с январем-мартом 2019 года до 1,037 млн тонн. Такая загрузка позволила заводам в первоочередном порядке обеспечить топливом внутренний рынок, а экспортные поставки обеспечивать по остаточному принципу.

Беларусь снизила экспорт нефтепродуктов в первом квартале 2020 года на 62,4% в сравнении с январем-мартом 2019 года до 1,129 млн тонн. В стоимостном выражении экспорт нефтепродуктов снизился на 63,3 %, или на 903,567 млн долларов до 527,782 млн долларов.

В результате бюджет Беларуси не досчитался солидной суммы экспортных пошлин на нефтепродукты, которые в этом годы оказались беспрецедентно низкими на фоне обвального падения цен на нефть.

Что касается экспорта калийных удобрений, то он также снизился, но все же не так сильно, как экспорт нефтепродуктов. Экспорт хлоркалия снизился в январе-марте на 16,9% по сравнению с январем-мартом 2019 года до 1,409 млн тонн (в пересчете на 100% содержание питательных веществ). В стоимостном выражении экспорт калийных удобрений снизился на 29,5%, или на 225,408 млн долларов, до 537,572 млн долларов.

В целом предприятия концерна «Белнефтехим» снизили в первом квартале экспорт товаров на 55,8% в сравнении с январем-мартом 2019 года до 921,2 млн долларов. Хотя, согласно плану, должны были увеличить экспорт в первом квартале на 3,5%.

«Снижение физических объемов экспорта нефтепродуктов, падение котировок на нефть марки Urals на 24% с 63,2 до 48,1 долларов за баррель, вовлечение в переработку на НПЗ запланированной на экспорт белорусской нефти и снижение котировок и экспортных цен на химическую и нефтехимическую продукцию до 30% оказали негативное влияние на показатели внешней торговли», — пояснили причины столь резкого падения экспорта в «Белнефтехиме».

Дешевая нефть не помогла

Казалось бы, уже с апреля белорусская «нефтянка» начнет восстанавливать утраченные позиции. Благодаря внешней нефтяной конъюнктуре в апреле для Беларуси сложились очень выгодные с точки зрения цены условия для импорта российской нефти. Экспортная пошлина на российскую нефть составила апреле 52 доллара за тонну, а стоимость российского сырья для белорусских НПЗ (они импортируют российскую нефть без экспортной пошлины) снизилась примерно до 4 долларов за баррель, или около 29 долларов за тонну.

Предполагалось, что благодаря такой уникальной ситуации белорусские НПЗ уже с апреля войдут в нормальный режим работа и максимально нарастят экспорт нефтепродуктов.

Всего в апреле в Беларусь поступило около 2 млн тонн нефти, в том числе 1,56 млн тонн – это российские поставки по трубопроводной системе и железнодорожным транспортом, оставшийся объем – танкерные поставки альтернативной нефти и собственная нефть. Однако не вся эта нефть ушла на переработку – часть пополнила резервы и нефтехранилища, которые были истрачены в начале года из-за дефицита сырья. Часть нефти была переработана для загрузки нефтепродуктами нефтебаз.

Вернуться к прежним объема экспорта нефтепродуктов не позволил упавший спрос на традиционных экспортных рынках.

В результате в апреле спад ВВП ускорился. По данным Белстата, ВВП Беларуси за январь-апрель снизился на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Потери от налогового маневра будут больше прогнозируемых

В 2019 году Беларусь из-за налогового маневра в нефтяной отрасли потеряла около 330 млн долларов, в том числе потери бюджета составили 130 млн долларов, потери НПЗ — почти 200 млн долларов.

Напомним, параметры «налогового маневра», реализуемого в России в 2019-2024 годах, предусматривают ежегодное снижение ставки таможенной пошлины на экспорт нефти (на 5 п.п. в год) с доведением ее до нуля к 2024 году и повышение ставки налога на добычу нефти. Дополнительные издержки для Беларуси по налоговому маневру в нефтяной отрасли возникают из-за увеличения цены на российскую нефть и снижения экспортных пошлин на нефтепродукты.

Ожидалось, что в 2020 году Беларусь потеряет от налогового маневра около 400 млн долларов, в том числе бюджет страны недополучит около 260 млн долларов от снижения экспортных пошлин на нефтепродукты.

Однако уже очевидно, что бюджет потеряет больше. Минфин Беларуси прогнозировал, что в 2020 году средневзвешенная ставка экспортных пошлин на нефтепродукты (которые пополняют бюджет) снизится до 43,2 долларов за тонну с 64,8 долларов за тонну в 2019 году. Но эти прогнозы, судя по всему, не оправдаются, учитывая обвал цен на нефть в первом квартале и, как следствие, резкое снижение экспортных пошлины на нефть и нефтепродукты.

Отметим, что в мае экспортная пошлина на нефть по сравнению с апрелем упала в 7,6 раза до 6,8 доллара за тонну. Как следствие, на товарные бензины ставка вывозных таможенных пошлин снизилась до 2 долларов с 15,6 долларов за тонну в апреле, на прямогонный бензин — до 3,7 долларов с 28,6 долларов, на дизельное топливо — до 2 долларов с 13,6 долларов, на мазут — до 6,8 долларов с 52 долларов за тонну.

«Удержать» ВВП вряд ли получится

Правительство, тем не менее, рассчитывает в этом году «не допустить снижения ВВП по сравнению с прошлым годом» и ожидает начало восстановительного роста белорусской экономики с июля, о чем недавно заявил министр экономики Беларуси Александр Червяков.

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас также сообщил, что летом правительство рассчитывает на постепенное восстановление пострадавших секторов экономики. «Мы от таких секторов, как промышленность, ожидаем уже роста где-то с июня-июля текущего года», — сказал он.

Между тем ведущие мировые финансовые институты ожидают падения ВВП Беларуси в 2020 году на уровне 4-6% из-за влияния коронавирусной инфекции, которая усилила рецессию и снизила внешний и внутренний спрос. По оценке ЕБРР ВВП Беларуси в 2020 году снизится на 5%, МВФ ожидает падения ВВП в стране в 2020 году на 6%. Всемирный банк сообщил, что прогнозирует снижение ВВП Беларуси в 2020 году на 4%.

При этом замедление белорусской экономики эксперты ЕБРР связывают, прежде всего, с проблемами в энергетическом секторе.

Нефтяная отрасль восстановится нескоро

Аналитики отмечают, что никто не мог предвидеть тот эффект, который пандемия коронавируса окажет на нефтяную индустрию.

Главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач считает, что в ближайшие годы российскому бюджету не стоит надеяться на нефтегазовые доходы уровня 2019 года. «Мы делали оценки, исходя из того, что среднегодовая цена в этом году составит около 34 долларов за баррель. К концу года она может подняться к 40 долларам. Есть и более жесткие варианты прогноза, когда мы не увидим повышение цен на нефть и в среднем они будут держаться на уровне 30 долларов за баррель»», — отмечает эксперт.

Оценивая влияние коронавируса и нефтяного кризиса на макропоказатели российской экономики, Клепач отметил: «Если до начала всех этих шоков мы ожидали рост ВВП на уровне 1,9%, то сейчас мы прогнозируем спад на 5,3%. По его словам, основное снижение придется на второй квартал 2020 года.

Эксперт считает, что даже если нефтяные цены вернутся на уровень порядка 40 долларов за баррель, «в ближайшие годы мы не увидим восстановления нефтяных доходов страны относительно уровня 2019 года».

Экономист уверен, что в ближайшие годы структура российской экономики будет меняться, а вот контуры этого изменения предвидеть достаточно сложно. «Идеальный шторм очень сильно отличается от тех кризисов, которые у нас были прежде», — подчеркнул Клепач.

В целом прогнозы аналитиков Argus на ближайшие месяцы также неутешительны. «Высокая стоимость фрахта танкеров и непредсказуемая ценовая динамика ведут к дальнейшей фрагментации мировых рынков нефти, нефтепродуктов и эталонных котировок. На рынке будет очень тяжелая ситуация: даже несмотря на сделку ОПЕК+, есть риск возникновения отрицательных цен», — отмечают эксперты.

Reuters пишет, что восстановление спроса на нефть будет медленным и осторожным. Эксперты агентства отмечают, что прежде чем аппетиты перерабатывающих мощностей будут восстановлены, еще требуется ликвидировать огромные запасы нефти и нефтепродуктов, которые накопились за последние полтора-два месяца. Даже несмотря на то, что рынок нефти демонстрирует признаки восстановления, многие плавучие мощности по ее хранению забронированы на срок от шести месяцев до года, и те, кто озаботился этим, сейчас имеют мало стимулов по предложению своей нефти рынку. Нефтепродукты также складируются в морских хранилищах, а в еще большей степени в не столь дорогих для арендаторов сухопутных хранилищах.

Кроме того, предупреждают эксперты, не стоит забывать, что в любой момент может случиться новая волна кризиса, когда странам снова придется вернуться к локдауну. В этом случае нефть может ждать новое обрушение цен. Экономика критически зависит от того, насколько быстро будет найдена и внедрена вакцина от коронавируса. При этом далеко не все отрасли и производства восстановятся после «искусственной комы», отмечают аналитики.

Татьяна Маненок, «Белрынок»