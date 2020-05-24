Новые «адреса» COVID-19 в Минске: в столице свирепствует эпидемия 24.05.2020, 11:59

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Медики забирают заболевших из очагов коронавируса.

Медики забирают заболевших из очагов коронавируса.

Новые фото из Минска опубликовал телеграм-канал «Баста!». Медики проверяют состояние пациентов, некоторых госпитализируют. В подъездах проводят дезинфекцию.

Фото сделаны по адресам: переулок Козлова, 20, улица Папанина, 17, Партизанский проспект, 21, 149, улица Турова, 4, улица Хоружей, 48, улица Широкая, 38/1, улица Кунцевщина, 23, 25.

Полную карту очагов заражения в Минске можно посмотреть по ссылке.

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