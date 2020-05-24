«Кто имел право у нас икону забирать?»: как белорусская деревня восстала против церкви 2 24.05.2020, 12:13

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Фото: tut.by

Жители Дубровки в Добрушском районе проиграли, но не сдались.

В Дубровке, что в Добрушском районе Гомельской области, неспокойно. Северный ветер рыщет вдоль улиц, хлопает ставнями, срывает с цветущих яблонь последние лепестки и бросает их на землю. Не щадит даже только-только распустившуюся сирень. Наверху, в небе, не лучше: прямо над куполами местной церкви нависли тяжелые, налитые свинцом и обидой тучи, кажется, еще минута — и заплачут. Под стать погоде и настроение у дубровцев. На днях «из района» пришла плохая весть: икона, которая 120 лет берегла Дубровку от горя и бед, больше сюда не вернется — так решил суд. И что будет с ними дальше, деревенские не знают, пишет tut.by.

Дубровка середины прошлого века — это 500 жителей, кузницы, маслозавод, школа, клуб, магазин. Дубровка сегодня — несколько десятков домов и автолавка по средам. Жители — в основном пенсионеры. Но умирающей деревню здесь не считают: летом приезжают дачники и внуки, а еще же паломники со всей округи спешат к иконе Божьей Матери Скоропослушнице, о силе которой ходят легенды. Точнее — спешили. Ведь теперь чудотворного образа здесь нет, а около вмиг осиротевшего храма — только растерянные местные. Вздыхают и плачут.

Фото: tut.by

Эта история началась 25 сентября прошлого года, когда икону Пресвятой Богородицы украли. Вор (ему, кстати, уже дали три года) ночью взломал деревенский храм, вынес оттуда образ и спрятал недалеко от церкви, на местном кладбище. Чтобы вывезти добычу, вызвал такси. Но таксист заподозрил неладное и на такой странный вызов — ночью-то на кладбище! — приехал с «подкреплением» — местной милицией. Вора задержали. Оказалось, взяли серьезного рецидивиста: парень «нарисовался» в Дубровке не просто так, работал на заказ — похищал святыни для российских коллекционеров.

Молодого человека отправили в СИЗО, началось расследование. Потерпевшей стороной в деле о краже следствие признало местную жительницу 87-летнюю Анну Даниловну Дробышеву. Все в деревне знают — икона, которую украли, всю жизнь была ее собственностью. Это ее мама уберегла «Скоропослушницу» от верной гибели, это к Анне Даниловне потом домой ходили всем селом молиться — пока не было церкви.

Тем не менее, святыню на время следствия отдали не пенсионерке, а передали Гомельской епархии. Жители Дубровки возмутились: «Как же так?» и потребовали вернуть их Пресвятую Богородицу обратно.

Несколько месяцев Анна Даниловна вместе с односельчанами доказывала в судах, что все 120 лет святыня была в деревне, а не в епархии — и забирать ее нельзя.

Но представители Гомельской епархии на ситуацию посмотрели со своей колокольни. Анну Дробышеву, доказывали они в суде, потерпевшей считать нельзя, так как она не владелица иконы, поскольку никаких доказательств прав собственности на «Скоропослушницу» у нее нет. А вот у епархии, мол, права на икону имеются: несколько лет назад ее представители проводили в церкви фотофиксацию имущества — и икона — вот же! — указана в описи храма. Более того, аргументировали в суде представители епархиального управления, икона вообще не может являться чьей-либо собственностью — ни жителей деревни, ни прихода, ни даже этой епархии! — так как она априори принадлежит православной церкви, а значит, туда и должна быть возвращена.

Анну Даниловну и ее законного представителя — внука Валерия — суд исключил из числа потерпевших от кражи и определил вернуть икону православной церкви.

«Они ее меряют деньгами, а для нас она бесценна»

На крылечке у деревенского храма вздыхают женщины, в стороне — мрачнее тучи мужики. Они своими руками строили эту церковь.

Фото: tut.by

— Нам здание заброшенной школы отдали. Ни дверей, ни батарей, ни окон, ни пола не было. Все за свои кровные, все своими руками. Ни копейки епархия нам не дала — а теперь еще и наше забрала, — жалуются собравшиеся.

Когда храм построили, наполняли дубровцы его, говорят, тоже самостоятельно: все иконы несли из домов, у кого что было. Центральное место отвели, конечно, той, ради которой все и затевалось — Скоропослушнице.

А теперь в киоте вместо святыни — дыра.

Фото: tut.by

— Эту икону специально для Дубровки когда-то заказала монашка, которая раньше жила в нашей деревне, а потом уехала. Писали ее на Афоне, а потом по морю через Одессу, да по Днепру она к нам добралась. С обратной стороны на дереве было вырезано: «Сей веси для спасения». То есть она для нашей деревни была создана! Для спасения! Так кто имел право ее у нас забирать? — возмущаются местные.

Когда в суде эксперты озвучили стоимость святыни — 20 тысяч рублей — жители Дубровки даже обиделись.

— Они ее меряют деньгами, а для нас она бесценна. Все знают, на что способна наша Скоропослушница. У меня вся тетрадка исписана фактами исцелений! Вот, например, у женщины был ребенок, в 10 месяцев рак крови у него обнаружили. Говорю матери его: «Покрести его, а то умрет некрещеным». А потом после крещения и решили: «Бабы, давайте станем все у иконы и попросим, чтобы она его исцелила». Стали все, кто был и просили — пусть этот ребенок исцелится, пусть вырастет и будет нашей деревне пахарь. И что думаете? Уже учится в Речице на механика, — рассказывает бывшая староста Раиса Сивакова.

Фото: tut.by

— А у Шишовой попал сын под машину. Совсем плохо ляжаў. Она со слезами сколько молилась перед иконой! Потом спрашиваю: «Как сын?» — «Нормально», говорит.

— А как мои внуки поехали в Сухуми, да там отравились, да так, что врачи развели руками! Я весь акафест стояла на коленях, молилася и плакала, плакала и молилася: «Матерь божья Скоропослушница, помоги!». Всегда она помогала!

— Она нас сохранила и при немцах в войну. Кругом все деревни попалили, а нашу не тронули.

— А ураган был, помните? Все вокруг разорил, сколько людей домов лишилось! Нас почти не зацепило, а за деревней осины в узлы повязало — такая силища была. Но наша Матерь божья взяла все на себя, — вспоминают чудеса дубровцы.

Фото: tut.by

Таких историй, говорят они, могут рассказать сотни. Но теперь, с потерей иконы, считают, ничего хорошего их не ждет.

Опустеет церковь — умрет деревня

На их Скоропослушницу, уверены в Дубровке, церковное руководство «положило глаз» еще задолго до той кражи. В конце 90-х икону у них уже забирали — но тогда дубровцам удалось ее отстоять.

— Приехал ко мне будущий Владыка Стефан, тогда он еще был настоятелем Свято-Покровского храма [c 1990 года, в селе Корма Добрушского района Гомельской области, где в 1991 году были открыты мощи Иоанна Кормянского]. Будем, говорит, открывать монастырь (строителем Свято-Иоанно-Кормянского женского монастыря Стефана назначили в 2000 году.) — так пусть же посетит ваша Игуменья небесная его. И как забрал — так не отдает и не отдает! Люди уже стали недовольство выражать, шептаться: мол, это ты, Раиса, икону продала да нас обманываешь. Тут я уже стала бить во все колокола, — вспоминает тогдашняя староста Раиса Сивакова.

Фото: tut.by

Дубровцы тогда не отступили — написали письмо архиепископу Аристарху и Скоропослушницу-таки вернули в деревню. А теперь вот опять.

— Только вступиться за нас больше некому: Аристарха уж нет, теперь Стефан — Архиепископ Гомельский и Жлобинский.

Кстати, после той сентябрьской кражи епархия забрала из церкви еще восемь других икон. Как говорят пенсионерки — лучших. Якобы в храме не было сигнализации, а значит — святыни не в безопасности. Но сигнализацию-то уже давно установили, а вот иконы так и не вернули.

— Нам говорят, что все иконы — это ценность белорусской царквы. А где ваша царква была, кали нашыя мамы их спасали и хавали? Этой Скоропослушницей зерно накрывали, а моя мама ее домой забрала и сохранила для деревни, для людей! — плачет Анна Даниловна.

Фото: tut.by

С верой и молитвой, говорят местные, они как-нибудь переживут свое горе, а вот сама деревенская церковь теперь, уверены они, придет в упадок.

— Все ехали сюда из-за нашей иконы, а теперь кто приедет? Прихожан не будет, опустеет церковь, умрет деревня.

Как икона оказалась в Дубровке

— Пишут, что икона якобы была принесена некой монахиней Ольгой, о которой нет никаких сведений. Смущает и тот факт, что монахиня будто жила в Чернигове, однако в то время там не существовало ни одного женского монастыря, — говорил архиерей «Гомельским ведомостям». На самом образе есть клеймо, которое гласит, что икона написана на Святой горе Афон в Свято-Пантелеймоновском монастыре в 1901 году. — Каким образом святыня могла попасть на территорию современной Беларуси? В то время единственный путь пролегал через Одессу, где располагался скит Пантелеймонова монастыря. Именно оттуда и распространялись иконы.

Фото: tut.by

Как оказалось, образ находился в храме до его закрытия в 1930-х годах. Тогда святыни нередко разбирали люди — и хранили иконы дома. Сама церковная община возродилась во время Великой Отечественной войны. А последнее богослужение здесь прошло в 1948 году. Через год по причине отсутствия настоятеля было принято решение о закрытии прихода и передачи здания под школу. Вероятно, именно тогда люди и забрали образа из храма, считают в Гомельской епархии.

Кстати, общаясь с госСМИ, представители епархии намекнули, что Анна Даниловна якобы стала бороться за икону после оценки — напомним, стоимость святыни, по мнению экспертов, около 20 тыс. рублей.

— Люди попросту узнали, что святыня стоит не одну тысячу долларов, — считает владыка Стефан.

Представителям епархии непонятно, почему Анну Даниловну на стадии следствия вообще признали потерпевшей — ведь иконы, мол, были похищены из местного храма, а не ее дома, например.

— Предварительное следствие не взяло документы у настоятеля, а просто оттолкнулось от слов Анны Даниловны и признало ее потерпевшей. Хотя она заявила о праве только после оценки, когда узнала стоимость иконы, — объясняла «Гомельской правде» главный юрисконсульт Гомельской епархии Белорусской православной церкви Леся Чирва. Именно она представляла интересы церкви в суде. — Епархия предоставила описи имущества храма от 2013 и 2019 годов, в которых значатся иконы. Да и Белорусская православная церковь никогда не теряла право собственности. Во времена гонений иконы просто находились на хранении у людей. Они пробыли у трех-четырех семей, последней стала мать Анны Даниловны. И хотя она говорит, что иконы достались в дар по наследству, документов соответствующих не имеет.

Фото: tut.by

Так кто же строил храм в Дубровке

— В 1999 году в Дубровке возродили церковную общину, представители которой начали ходатайствовать о передаче здания бывшей школы, возведенного в 1971 году местным колхозом. Безусловно, община собирала средства на строительство и обустройство прихода, — пояснял владыка Стефан. Но, по его словам, почему-то никто не вспоминает о «внушительной помощи, систематически поступавшей от кормянской церковной общины». — Вся утварь, облачения, богослужебная литература были переданы из Кормы. К сожалению, в то время актов передачи не составляли.

Почему икону в 90-х Стефан увез в Корму

Архиепископ Гомельский и Жлобинский Стефан говорит, что Анна Даниловна принесла икону в храм, в котором толком не было ни полов, ни добротной крыши и двери.

— Увидев, что такой образ фактически не защищен, я попросил, чтобы святыню забрали из храма в дом. На просьбу откликнулась Раиса Сивакова, которая в то время заведовала местным клубом. Она и забрала икону к себе. Вскоре по благословению владыки Аристарха образ на время возведения и обустройства церкви перенесли в Корму, где святыня находилась около полутора лет. Затем икону поместили в киот и с почестями возвратили в Дубровку.

Фото: tut.by

Несколько раз, говорят в епархии, решением епархиального Совета образ приносили в Гомель.

«Дал подписку Следственному комитету о том, что до конца следствия святыни будут находиться под моей ответственностью»

То, что икону забрали из Дубровки, владыка Стефан объясняет так: после сентябрьской кражи из местного храма, откуда вынесли «Скоропослушницу» и образ Николая Чудотворца ветковского письма конца XVIII века, настоятелям поступило предписание установить на территории всех храмов сигнализацию, видеонаблюдение, противопожарную систему. В Дубровке, мол, всех условий пока не выполнили. Поэтому иконы «Святителя Николая Чудотворца» и «Скоропослушницы» сейчас хранятся в Гомельской епархии

— Еще ранее по благословению митрополита вынесено предписание о том, что если в приходах нет возможности реставрировать и сохранять старые иконы, то они должны находиться там, где для того созданы все условия. Ведь святыни есть ни что иное как ценность — в первую очередь духовная, историко-культурная, ценность нашего народа, страны, церкви. После сентябрьской кражи туда была послана комиссия, которая изъяла из прихода восемь икон. Каждой из них требуется реставрация. Я лично дал подписку Следственному комитету о том, что до конца следствия святыни будут находиться под моей ответственностью и никуда из епархиального управления их никто не вынесет.

Владыка Стефан говорит, что «в епархию поступали звонки с угрозами, посыпались письма, якобы сам владыка заказал похищение иконы из деревенского храма».

Фото: tut.by

Так кому же принадлежат иконы?

— Вопрос не в том, где будет находиться святыня, а в том, кому образ будет принадлежать. Жаль, что некоторые не понимают, что в случае если собственником станет физическое лицо, то народ, страна попросту утратят икону, — говорит владыка Стефан.

Заведующий канцелярией Гомельской епархии Василий Черняков поясняет: в советские годы люди хранили немало икон дома, однако затем образа возвращали в церкви. По его словам, также существует постановление, которое гласит, что все имущество приходов до 1945 года является достоянием Белорусской православной церкви. По его словам, увидев «Скоропослушницу», можно понять, что святыня была написана именно для храма — ее размер явно говорит о том, что вряд ли такой образ был создан для домашних молитв.

Что дальше?

«Моя бабушка и жители деревни сказали, что будут продолжать бороться за святыню и за ее возвращение в Дубровку», — пообещал, услышав решение суда, внук и официальный представитель Анны Даниловны Валерий.

Фото: tut.by

Они собираются обжаловать решение.

В Гомельской епархии жителей Дубровки просят «не драматизировать события вокруг иконы». Как сообщил председатель информационного отдела Гомельской епархии протоиерей Олег Кострома, вопрос, куда определить «Скоропослушницу», «до сих пор открыт».

— Если в деревенском храме будут созданы все условия для содержания святыни, то ее вернут туда. В любом случае, это решение будет принимать уже не Гомельская епархия, а высший церковный орган.