В России за сутки умерло рекордное число заразившихся COVID-19 24.05.2020, 12:19

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Всего в стране заразилось почти 350 тысяч человек.

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 153 умерших с подтвержденной коронавирусной инфекцией, сообщает федеральный оперативный штаб, передает РБК.

По состоянию на 24 мая общее количество жертв COVID-19 с начала распространения эпидемии достигло 3541. Почти 2 тыс. смертельных случаев приходится на Москву, еще 329 — на Московскую область. Третье место среди российских регионов по числу умерших занимает Санкт-Петербург, где умерли 133 человека с подтвержденным коронавирусом, а четвертое — Дагестан (84 человека).

Общее число случаев заражения в России выросло до 344,4 тыс. человек. За минувшие сутки зарегистрировали 8,5 тыс. новых заразившихся.

В последний раз наибольшее число смертельных случаев за сутки в России регистрировали 22 мая, когда в стране умерли 150 заразившихся коронавирусом человек.

России удалось «срезать» пик эпидемии коронавируса, заявила 22 мая глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, суточная заболеваемость в стране на пике эпидемии была одной из самых низких в мире, а сейчас Россия вышла на «уверенное плато». Суточный прирост заболеваемости коронавирусом снижается в течение десяти дней, отметила она.