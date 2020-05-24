Ученые приблизились к разгадке одной из главных тайн коронавируса 24.05.2020, 13:01

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Что повышает защиту от новой инфекции?

И ученые, и все остальные горят желанием узнать один из главных секретов коронавируса SARS-CoV-2: почему и у кого болезнь протекает в легкой форме или вообще без симптомов.И ученые, и все остальные горят желанием узнать один из главных секретов коронавируса SARS-CoV-2: почему и у кого болезнь протекает в легкой форме или вообще без симптомов.

И ученые, и все остальные горят желанием узнать один из главных секретов коронавируса SARS-CoV-2: почему и у кого болезнь протекает в легкой форме или вообще без симптомов. Очевидно, что одну из главных ролей в этом играет иммунная система. Но она очень сложна и еще многое в ее работе для человечества остается загадкой, признают врачи. Новые исследования приближают нас к раскрытию некоторых тайн.

Сразу несколько команд ученых — из США, Германии, Израиля исследовали определенные типы иммунных клеток у людей, которые в своей жизни еще точно не встречались с новым коронавирусом (это подтверждается, в том числе, периодом получения биоматериала — в одном из исследований, в частности, изучали образцы донорской крови, взятые с 2015 по 2018 годы). О каких именно «бойцах» иммунной армии идет речь, какую задачу они выполняют в нашем организме и о чем могут говорить результаты новых исследований — журналисты kp.by разобрали свежие научные работы с иммунологом, экспертом по международному здравоохранению, кандидатом медицинских наук Николаем Крючковым.

КТО ЖИВЕТ В ИММУННОМ МИРЕ

- У человека есть два вида иммунитета, - вводит в курс дела эксперт. - Первый тип — врожденный иммунитет, неспецифический. Ему неважно, какой именно чужеродный агент (бактерия, вирус и т.д.) попал в организм. Врожденный иммунитет оперативно реагирует на все вражеское, отличающееся некими общими признаками. В этом случае нет специального этапа распознавания антигенов (то есть белков и других элементов) конкретных «непрошеных гостей».

- Еще есть адаптивный, или приобретенный, иммунитет. К его «армии бойцов» относятся в том числе широко известные иммунные клетки-лимфоциты, - продолжает Николай Крючков. - Этот тип иммунитета заточен на то, чтобы, во-первых, детально распознавать чужеродный антиген (фрагмент), когда он новый для организма. Понимать, что этот антиген является «чужим» и потенциально вредным. Также стоит задача отреагировать на него — именно на данный антиген, а не на какие-то похожие. Эту задачу выполняют так называемые эффективные (активированные) клетки. И, наконец, важно запомнить его на будущее: чтобы в случае повторной встречи с этим антигеном (инфекцией) возникал быстрый и усиленный иммунный ответ.

То есть благодаря адаптивному иммунитету наш организм имеет определенные клетки памяти, которые запоминают те или иные антигены при первой встрече с ними. Именно с помощью эффективных клеток и клеток памяти, в том числе, в крови появляются широко обсуждаемые сейчас антитела классов M и G.

КИЛЛЕРЫ И ХЕЛПЕРЫ

- Клетки-лимфоциты, важнейшие бойцы приобретенного иммунитета, бывают двух основных типов, - рассказывает иммунолог. - Есть В-лимфоциты. Изначально это неактивированные (наивные) клетки. Когда они встречаются с антигеном, вражеским агентом, то возможны два варианта. Часть В-лимфоцитов становятся активированными (их называют плазмоциты), а другая часть «превращается» в те самые клетки иммунной памяти.

Плазмоциты же синтезируют известные сейчас практически каждому, уже упомянутые антитела — иммуноглобулины M и G.

- Второй тип - Т-лимфоциты. Они делятся на два вида: хелперы («помощники») и киллеры («убийцы»). Хелперы на своей поверхности несут белок под названием CD4, поэтому их называют еще CD4+. Киллеры называются CD8+, поскольку на их поверхности есть белок CD8.

ЗАЩИТА ОТ ИНФЕКЦИЙ: НЕ ТОЛЬКО АНТИТЕЛА

- Сейчас мы все зациклились на антителах. Потому что измерить, исследовать их гораздо проще. Все надеются и мечтают иметь у себя специфические антитела к новому коронавирусу, - говорит Николай Крючков. - Между тем помимо гуморального иммунитета (к нему относятся антитела), против коронавируса, как и других инфекций, работает клеточный иммунитет (в первую очередь это Т-лимфоциты). Он ничуть не менее важен, поскольку направленно уничтожает зараженные клетки, а также причастен к возникновению цитокинового шторма (смертельно опасной гиперреакции иммунитета при COVID-19. - Ред.). К тому же Т-лимфоциты-хелперы помогают синтезировать антитела и регулируют иммунный ответ в целом.

- В новых исследованиях изучались как раз лимфоциты типов CD4+ и CD8+, - продолжает иммунолог. - Поясню: CD8+ клетки распознают чужеродные антигены на поверхности любых собственных клеток организма. И убивают любые (но не обязательно все) поврежденные клетки в организме: инфицированные, раковые и т. д. А хелперы CD4+ взаимодействуют только со специализированными (так называемыми антигенпрезентирующими) клетками. Такие лимфоциты не уничтожают опасные микроорганизмы непосредственно, а активируются при появлении конкретного чужеродного антигена. Также хелперы CD4+ очень нужны для синтеза защитных антител.

ЧТО ВЫЯСНИЛИ УЧЕНЫЕ

В американском исследовании ученые первым делом оценили наличие особых CD4+ и CD8+ лимфоцитов у тех, кто переболел новым коронавирусом. Оказалось, что у 100% перенесших COVID-19 образовались иммунные CD4+ клетки к тем или иным антигенам (фрагментам) нового коронавируса. А специфические CD8+ лимфоциты (то есть Т-лимфоциты-киллеры) удалось обнаружить у 70% выздоровевших. В целом, полученные результаты подтвердили исходную гипотезу: эти клетки появились в достаточном количестве в момент первой встречи организма с новой инфекцией SARS-CоV-2.

Затем исследователи проверили образцы крови людей, не заражавшихся нынешним коронавирусом. Оказалось, что примерно у половины из них (60%) также есть иммунные CD4+ клетки, реагирующие на разные участки (антигены) нового коронавируса!

Немецкие ученые уточнили: у 34% не болевших «ковидом» обнаруживаются CD4+ клетки, чувствительные к наиболее активному фрагменту нынешнего коронавируса — белку-шипику (так называемому S-протеину). Это те самые выступы в «короне», с помощью которых вирус проникает в клетки человека.

- Другими словами, получается, что в крови людей, никогда ранее не сталкивавшихся с новым коронавирусом, могут находиться лимфоциты, направленные против антигенов этого самого вируса SARS-CоV-2, - поясняет иммунолог.