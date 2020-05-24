Пятрас Ауштравичюс: Есть способ остановить строительство новых энергоблоков Островецкой АЭС 4 24.05.2020, 13:31

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Пятрас Ауштрявичюс

Фото: DELFI

Евродепутат обратился к президенту Литвы.

Евродепутат от Литвы и председатель «Движения против Островецкой АЭС» Пятрас Ауштравичюс обратился к президенту Литвы Гитанасу Науседе с призывом отклонить проект соглашения о приоритетах партнерства между ЕС и Беларусью, который должен рассматриваться в Совете ЕС в июне, сообщает корреспондент Charter97.org из Вильнюса.

«Никаких соглашений с Беларусью, пока Лукашенко не начнет серьезно и принципиально говорить о судьбе Островецкой АЭС, а не об иллюзорных проверках безопасности, которые не включают в себя самое главное нарушение, которое уже произошло — выбор места», — заявил Ауштравичюс. Политик добавил, что Литва должна стремиться к солидарности всего ЕС по этому вопросу.

«Если бы ЕС единогласно принял решение не покупать электроэнергию с Островецкой АЭС, то Лукашенко и Кремль, безусловно, не смогли бы построить второй, третий и четвертый энергоблоки. Давайте не будем забывать, что это все еще планируется сделать», — добавил Ауштравичюс.

Литовский евродепутат раскритиковал подход, при котором от Островецкой АЭС требуют прохождения стресс-тестов, назвав это «косметическим ремонтом».

«Литва всегда может заблокировать текущие инструменты партнерства с ЕС для Лукашенко, напрямую связав всяческое сотрудничество с вопросом безопасности Островецкой АЭС. Но не через обеспечение «косметического ремонта» — в основе переговоров должно лежать прекращение строительства новых энергоблоков и эмбарго на покупку электроэнергии, а не иллюзорное улучшение безопасности через прохождение стресс-тестов», — подчеркнул Ауштравичюс.

Литва неоднократно критиковала Беларусь за строительство небезопасной Островецкой АЭС в непосредственной близости к литовской границе. В феврале в Вильнюсе прошел первый съезд «Движения против Островецкой АЭС».