Археологи нашли уникальные артефакты в месте рождения индийского бога Рамы 24.05.2020, 13:40

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Иллюстрационное фото

Это место считают для себя священным и индуисты, и мусульмане.

В Индии археологи с разрешения провинциальных властей и суда провели раскопки на месте древнего храма Раджанмабхуми в городе Айодхье, считающимся родным для индуистского бога Рамы, и обнаружили ряд ценных древних артефактов, а также остатки святилища.

Как сообщает The New Indian Express, артефакты начали находить еще на стадии уборки мусора и подготовки участка к строительству нового религиозного комплекса. В этом нет ничего удивительного. Дело в том, что работы проводились в месте, которое священным для себя считают и индуисты, и мусульмане.

В частности, индуисты верят, что в древнем городе Айодхья родился Рама - один из самых важных индуистских богов. За 2000 тысячи лет здесь было возведено и разрушено немало храмов, а в последние годы вокруг местных святилищ велись судебные споры.

Что касается находок, то они оказались весьма ценными с научной точки зрения. В частности, был обнаружен каменный артефакт, известный как Шива-линга - это символ божественной производящей силы, одно из абстрактных обозначений бога Шивы.

Кроме того, было найдено семь колон, изготовленных из черного камня, шесть столбов из красного песчаника, а также несколько сломанных идолов и статуй, изображающих различных индуистских богов.

Археологи считают, что семь черных колонн были частью храма, возраст которого может насчитывать 2000 лет. Ранее ученые находили подобные структуры такого возраста при раскопках других храмов.

Если лабораторный анализ колонн подтвердит предварительную датировку, то это может означать, что данное святилище построил Викраамадитья - легендарный индуистский император, который многими индийцами почитается как идеальный правитель.

В свою очередь, это прольет новый свет на историю самого города Айодхья. Кстати, индийская пресса сообщает, что местные власти, возможно, скрыли от общественности часть археологических находок до тех пор, пока их не обследуют эксперты. Уж слишком много раздоров принесло это место.

Так, в 1992 году была разрушена стоявшая здесь мечеть. По легенде, она была построена основателем империи Моголов еще в XVI веке. Индуисты считают, что до мечети здесь стоял храм, посвященный богу Раме. Возможно, продолжающиеся археологические раскопки позволят поставить точку в затянувшемся религиозном споре.