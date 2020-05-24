Вспышка COVID-19 произошла в Слуцком государственном медицинском колледже 24.05.2020, 13:49

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В группах массово заболевают студенты.

Вспышка Covid-19 в Слуцком государственном медицинском колледже. В группах идет массовое заболевание детей с первичными признаками коронавируса, сообщает телеграм-канал "Баста!".

"На третьем этаже общежития медицинского колледжа в Слуцке лежат больные дети, - пишет мать одного из учащихся. - Туда запрещают подниматься тем, кто живет на двух других этажах. Во многих группах начинают болеть дети. Занятия в колледже продолжаются.

Мы очень волнуемся за наших детей. Почему их не переводят на дистанционное обучение? Им еще из разных городов приходится добираться на переполненных дизелях, маршрутках. Дети обращались к администрации по поводу "дистанционки" и изоляции, но им угрожают отчислением, если они не будут посещать учебу.

Я связалась со многими за эти дни, в том числе с преподавателями. Все они подтверждают информацию. В группах идет массовое заболевание детей с первичными признаками коронавируса.

Руководство заходя к детям и ведя опрос о здоровье, услышав, что дети кашляют, просят надеть масочку и потерпеть, потому что надо выполнить учебный план. Со слов детей в местных поликлиниках от них отмахиваются. Из одной группы только одна девочка, которой было плохо уже вторую неделю, у себя дома, в другом городе, сделала экспресс-тест. У нее подтвердился диагноз.

Как же можно так поступать с нашими детьми? Ставить на один уровень учебный план и жизнь и здоровье наших детей! Директор сам был на самоизоляции вместе с женой две недели и сейчас приступает к работе на днях".

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