Импичмент, герр! Андрей Заякин, «Новая газета»

24.05.2020, 13:58

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Фото: ЕРА

Прокурора Швейцарии могут отстранить от должности из-за «российского следа».

В понедельник в «Новой газете» вышла публикация «Прокурор на эскорт» — о странных связях швейцарских прокуроров с российскими. А в среду Судебная комиссия парламента Швейцарии, состоящая из членов обеих его палат, подавляющим большинством голосов (13 — «за» и лишь 4 — «против») приняла решение начать процедуру импичмента в отношении Прокурора Конфедерации (должность, аналогичная нашему Генпрокурору) Михаэля Лаубера.

Меньшинство, голосовавшее против импичмента, не то что бы оспаривало обвинения по существу. Оно предложило дождаться завершения слушания иска Лаубера в административном суде, в котором тот оспаривает снижение ему жалования на 8%, происшедшего в связи с неутешительным для прокурора выводом Службы надзора над Федеральной прокуратурой.

Ведомство пришло к выводу, что Лаубер не имеет правильного представления о своей должности и о своей работе.

В парламенте против Лаубера — социал-демократы, зеленые, центристы. Они готовы поддержать импичмент. Высказываются в поддержку импичмента и лидеры либералов, хотя именно их голоса позволили в свое время прокурору избраться.

Лаубер был персонажем с идеальной карьерой. Опыт работы в уголовном розыске Швейцарии, затем — борьба с отмыванием денег в Лихтенштейне, причем как в надзорных органах государства, так и на стороне банков — в саморегулирующихся организациях. Избрание его в 2011 году состоялось 203 голосами парламентариев из 206 — практически единогласно.

Первая серьезная критика в адрес Лаубера прозвучала, когда прокуратура выдала ордер на арест немецких чиновников, которые участвовали в покупке баз данных банка Credit Suisse для выявления недобросовестных налогоплательщиков. Общественность увидела в этом солидарность с теми, кто уклоняется от уплаты налогов.

2015 год был для Лаубера звездным: красочное «маски-шоу» с задержанием высокопоставленных функционеров ФИФА в пятизвездочном отеле в Цюрихе. Дальше СМИ просто разрывались от описания новых уголовных дел. Лаубер стал любимцем публики. Совокупность уголовных дел вокруг ФИФА в Швейцарии назвали «Процесс «Летняя сказка».

Увы, сказка кончилась ничем: вышел срок давности, и никто не был осужден за коррупцию в футболе.

К 2018-му году появляются сведения о том, что в ходе расследования дела ФИФА Лаубер регулярно встречался с новым президентом этой организации, Джанни Инфантино. Лаубер это признает, но подчеркивает, что в таких встречах нет ничего предосудительного. Скандал подогревается тем, что подчиненный Лаубера Оливье Торманн — руководитель отдела расследования экономических преступлений — тоже неформально общался с представителями ФИФА. Торманна отправляют в отставку, начинается расследование, которое заканчивается ничем; через непродолжительное время Торманн становится судьей федерального уголовного суда.

Другой скандал был связан также с Инфантино: оказалось, что тот бесплатно предоставлял дорогостоящие билеты (в общей сумме на 16 000 франков) на спортивные мероприятия другу юности Лаубера, прокурору кантона Вале Ринальдо Арнольду. Тот отделался делом о налоговой недоимке, дело о подкупе развалилось.

Президент ФИФА Джанни Инфантино Фото: EPA

В 2019-м году Лаубер был переизбран на третий срок, но уже с очень небольшим перевесом.

В Швейцарии существует особый орган — Служба надзора над Федеральной прокуратурой. В прошлом году сменился ее руководитель,и от Лаубера начали требовать раскрыть подробности всех встреч с Инфантино, что он сделать отказался. Итогом стало неутешительное для Лаубера заключение Службы надзора и снижение жалования.

Сейчас обозреватели швейцарских СМИ сетуют на то, что судебный комитет не отстранил Лаубера от обязанностей сразу, не ожидая конца процедуры импичмента. При этом подчеркивается, что уже одной незапротоколированной встречи с Инфантино хватило бы для того, чтобы он вылетел с позором из федеральной прокуратуры.

Мы связались с руководителем Hermitage Capital Биллом Браудером и задали ему ряд вопросов в связи с фактическим развалом швейцарской прокуратурой «дела Магнитского» (об отмывании денег, украденных из российского бюджета) о контактах подчиненного Лаубера с Россией.

— По-вашему, сильно ли отягощают поездки помощника Лаубера в Россию обвинения, выдвинутые в отношении Лаубера?

— Послужной список Лаубера в том отношении, что касается неумения или неспособности привлечь к ответственности людей, ответственных за случаи отмывания денег в Швейцарии, легендарен. Есть вереница уголовных дел особой важности, которыми швейцарские власти не занимались должным образом, и российские преступники вышли сухими из воды. Поскольку Шнелль [тот самый помощник Лаубера] был вовлечен в большинство русских дел, Лаубер знал или должен был знать, что в его, Лаубера, команде, было скомпрометированное лицо.

— Можете ли вы дать сравнительную оценку «русского кейса» и «кейса Инфантино» в смысле тяжести возможной вины Лаубера?

— Я полагаю, что российский аспект возможного импичмента очень серьезен. Преступления, уголовные дела, по которым он провалил расследования (такие как коррупция в высших эшелонах власти и отмывание денег), равнозначны по серьезности скандалу с ФИФА. Действия и бездействие Лаубера должны быть тщательно расследованы.

— Думаете ли вы, что Шнелль выполнял функцию связного и после своей отставки?

— Шнелля в лучшем случае легонько ударили по рукам, не присудив ему тюремного заключения и ограничившись небольшим штрафом. Полагаю, что мы еще много чего не знаем про его взаимоотношения с русскими.

— Есть ли шанс, что поездки Шнелля после его отставки в 2017–2020 гг. будут расследованы в парламенте или прокуратуре?

— Эти поездки и отношения Шнелля с русскими должны быть тщательно расследованы как парламентом, так и в рамках вновь открытого уголовного дела в прокуратуре, которая должна быть вне контроля Лаубера.

Связаться с Винценцем Шнеллем не удалось. Мы направили более десятка запросов депутатам парламента Швейцарии; один депутат сообщил, что отказывается от комментариев до завершения процедуры импичмента, остальные не ответили.

Андрей Заякин, «Новая газета»