На аппарате ИВЛ умер директор Летнего амфитеатра в Витебске Анатолий Васенда 5 24.05.2020, 14:05

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Анатолий Васенда

Известный артист был госпитализирован в Витебскую областную клиническую больницу.

Сегодня стало известно, что умер Анатолий Васенда, главный хранитель и распорядитель Летнего амфитеатра, сообщает vkurier.info.

По информации издания, Анатолий Васенда умер в Витебской областной клинической больнице. У Анатолия Ивановича поднялось давление, его положили в кардиологию, затем перевели в областную больницу, где он находился на аппарате ИВЛ.

«Его не стало сегодня утром. Не могу осознать этого. Мозг отказывается воспринимать этот факт. Человек с большим сердцем, невероятной энергией, всегда позитивный с великолепным чувством юмора, профессионал каких мало. Я многому у него научился, работать вместе всегда было большим удовольствием. В моей памяти он навсегда останется именно таким», — пишут друзья на странице Анатолия Васенды в Фейсбуке.

«С глубокой скорбью узнал, что сегодня ушел в мир иной директор витебского летнего амфитеатра Васенда Анатолий Иванович… Вечная светлая добрая память замечательному другу, музыканту ,ЧЕЛОВЕКУ … Наши соболезнования родным …Скорбим…» — написал артист Анатолий Ярмоленко.

Анатолий Иванович стоял у истоков зарождения фестиваля и открывал его в качестве музыканта. В составе ансамбля «Сябры» Анатолий Васенда (бас-гитара, вокал) выступал на фестивале в Витебске в 1992 году. На торжественной церемонии открытия, «Сябры» вышли на сцену Летнего амфитеатра и спели премьеру — «Гуляць, дык гуляць!». С 1993 года Анатолий Иванович Васенда работал в составе команды дирекции Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске».

С 1995 года Анатолий Васенда является директором комплекса Летнего амфитеатра.

Именно Анатолий Иванович участвовал в грандиозной реконструкции амфитеатра в 2007 года. Тогда вместе с ажурной крышей в амфитеатре сделали новые гримерки.