СOVID-19 обрушился на Гродненскую область: вирус «косит» врачей, школьников, работников «Евроопта» 1 24.05.2020, 14:26

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Фото: Reuters

Названы новые очаги эпидемии в регионе.

Читатели сообщают о новых случаях Covid-19 в Гродненской области. В Мостах около 40 человек госпитализированы, 200 – на самоизоляции дома, сообщает телеграм-канал "Баста!".

"Мосты, много работников "Евроопта" заболели "короной". Также есть две зараженные санитарки в хирургическом отделении больницы, один из Мостовского районного отделения по чрезвычайным ситуациям. Всего – более 40 человек с подтвержденным диагнозом в больнице", - пишет читатель канала.

"Только в четверг за сутки в Мостах было госпитализировано семь человек. На прошлой неделе было 30 заболевших, которых выявили. Госпитализировали кассира "Евроопта". В самом магазине никто не "заморачивается" с мерами безопасности", - сообщает подписчик канала.

"В Мостах около 40 заболевших коронавирусом госпитализированы в ЦРБ. Это только те, кому сделали тесты. Остальных – около 200 человек с симптомами - отправили на самоизоляцию по домам", - пишет читатель канала.

"Хочу сообщить о вспышке Covid-19 в деревне Большие Озерки Мостовского района Гродненской области. У двух человек – матери и ребенка - подтвержденный положительный результат, а результатов отца и второго ребенка пока нет. Школа отправлена на трехдневный карантин", - пишет читатель канала.

"Новый случай коронавируса в гимназии №2 в Гродно. Заболела коронавирусом ученица 5 класса, которая все это время ходила на занятия", - сообщает подписчик канала.

"Гродно, детский сад №94. Медсестра – в реанимации на ИВЛ, 56 лет. Ее муж, работник "Гродно Азот", тоже в больнице. Никакой дезинфекции в садике не проводилось, дети продолжают туда ходить", - пишет читатель канала.

"Берут тесты у всех детей 5-8 классов гимназии №9 в Гродно, где заболел учитель. Дают бумаги о самоизоляции задним числом", - сообщает подписчик канала.

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