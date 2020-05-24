На главной площади Бреста снова «кормили голубей» 24.05.2020, 16:00

Несмотря на плохую погоду десятки активистов борьбы против завода АКБ собрались на площади сегодня.

Несмотря на то, что в Бресте с самого утра идет дождь, активисты борьбы против аккумуляторного завода в полдень воскресенья 24 мая собрались на главной площади города для традиционного кормления голубей. По словам правозащитника Романа Кисляка, всего пришли около 80 человек, пишет «Брестская газета».

«Активисты обсуждали задержания, судебные процессы, а также информацию Минприроды, которую оно предоставило в рамках Орхусской конвенции», – рассказал Роман Кисляк.

После акции участники акции традиционно прошлись по городу. На этот раз – без каких-либо лозунгов.

Кроме того, на воскресную акцию в Брест приехал участник предвыборной гонки Юрий

Напомним, одна из старейших некомммерческих экологических организаций Беларуси «Экодом» обратилась в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды, МВД, УВД Брестского облисполкома и к председателю Брестского горисполкома с просьбой принять срочные меры по прекращению преследования жителей активистов, реализующих свое право на участие в принятии экологически значимых решений.

По информации организации, начиная с 2018 года и по 18 мая 2020 года было задержано порядка 67 противников строительства под Брестом аккумуляторного завода (все данные приблизительные, собраны из открытых интернет-источников и получены от активистов – прим. «Экодом»), которых оштрафовали на 1 749 базовых величин (почти 49 тысяч рублей), общая сумма дней ареста – 130 суток.

К слову, днем 18 мая стало известно, что на 50 базовых оштрафована Людмила Карчевская – за участие в акции протеста 12 апреля. Ее штраф в эту статистику не вошел. Кроме того, еще будут суды над правозащитником Романом Кисляком, активистами Валерием Фоминским и Павлом Кинчаком.

Строительство аккумуляторного завода «АйПауэр» на промышленной площадке «Аэропорт» в СЭЗ «Брест» началось в конце 2017 года. Его запуск изначально планировался в августе 2018 года, потом в конце 2018 года. В 2019-м сроки тоже не раз продлевались. В эксплуатацию завод до сих пор не введен – в июне 2019 года по решению председателя Брестского облисполкома реализация проекта была приостановлена до устранения имеющихся нарушений.

За последние полгода компания «АйПауэр» сменила генпроектировщика и переделала проект завода, а также проиграла суд Брестскому облисполкому и должна вернуть в иннофонд более 5,7 млн рублей.

Протест против аккумуляторного завода длится в регионе больше двух лет. Начиная с 4 марта 2018 года каждое воскресенье противники завода выходят на площадь Ленина покормить голубей и тем самым высказать свой молчаливый протест против строительства в СЭЗ «Брест» аккумуляторного завода. За это многих из них не раз задерживали и штрафовали.