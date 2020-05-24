Спустя два месяца верующие лицезрели Папу Франциска с площади Святого Петра в Риме 24.05.2020, 16:10

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Фото: Reuters

В полдень Папа Римский обратился ко всем из библиотеки в Апостольском дворце.

24 мая впервые за более чем два месяца верующие вернулись на площадь Святого Петра в Риме, чтобы услышать и увидеть Папу Франциска. В полдень он обратился ко всем из библиотеки в Апостольском дворце, передает «Польское радио».

Фото: EPA/FABIO FRUSTACI

Десятки людей слушали и смотрели на него на большом экране, стоящем на площади у храма на рекомендуемом расстоянии друг от друга. Некоторые верующие были в масках.

После молитвы папа Франциск поприветствовал присутствующих на площади людей, которые громко ему аплодировали.

Площадь Святого Петра открыта с 18 мая. Более двух месяцев Папа выступал перед пустой площадью.