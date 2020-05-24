«Практически во всех организациях - больные коронавирусом и контакты 1-го уровня» 1 24.05.2020, 16:14

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В Сморгони медикам запретили ставить больным даже пневмонию.

Чиновники Министерства здравоохранения во главе с Караником прилетали в Сморгонь – город, который медики считают самым "проблемным" в Гродненской области, сообщает телеграм-канал "Баста".

"Очень плохая ситуация с коронавирусом в Сморгони, - пишет житель райцентра. - Город считается самым проблемным в Гродненской области. Прилетал даже министр Караник на вертолете.

Болеют медики. Практически во всех организациях - больные и контактные, которые продолжают ходить на работу и в магазины, ездить в транспорте. Так как тесты не делают, можно считать, что мы тут практически все контакты.

Медикам запретили ставить даже пневмонию! ОРВИ, бронхит – все, что угодно, лишь бы не пневмония, не говоря о Covid-19. Медикам тесты вообще не делают, иначе и работать некому будет и платить деньги придется. В садах и школах, которые готовятся к экзаменам, много больных детей и работников. Стали появляться объявления на магазинах, чтоб надевали маски. Опомнились? Как раз вовремя".

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