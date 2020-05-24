Российские хунгузы 24.05.2020, 16:29

2,426

Иллюстрационное фото

Судьба людей «повара Путина» Пригожина в Ливии.

В минувшую пятницу в арабских социальных сетях, симпатизирующих правительству национального согласия (ПНС) Ливии, появились видеозапись и фотографии мертвого молодого человека славянской внешности — лет 25-30 — в военном камуфляже. Визуальные материалы подкреплены лаконичным текстом на арабском языке: «Наемник Вагнера, сражавшийся за военачальника Хафтара, был убит ливийскими правительственными силами на линии фронта Халла в южной части Триполи», пишет спецкор «Новой газеты» Ирек Муртазин.

Убитый боец, предположительно работавший на ЧВК.

Справедливости ради надо сказать, что видео и фотографии выглядит постановочными. К примеру, мятые российские деньги, в том числе и бумажная десятирублевая купюра, которые и в России-то не пользуются популярностью. Чего ради россиянин хранил в бумажнике эту купюру?

Личные вещи убитого.

Но среди вещей убитого нельзя не обратить внимание на рюкзак, поверх которого кириллицей выведено слово «ХУНГУЗ».

Рюкзак убитого

Опрошенные нами россияне, бывшие и действующие бойцы российских ЧВК, не смогли опознать убитого. Но один из наших собеседников вспомнил, что слышал про бойца с позывным Хунгуз:

— Парень завербовался в ЧВК то ли из Бурятии, то ли из Хакасии…

Это выглядит правдоподобно. Дело в том, что хунхузами полтора века назад назывались члены китайских банд, орудовавших в Маньчжурии и на территориях нынешнего Китая, прилегающих к России и Монголии. В Бурятии, Хакасии, Амурской области до сих пор помнят о набегах банд хунхузов в годы гражданской войны. Со временем название «хунхузы» в русском произношении трансформировалось в «хунгузы». И уроженец тех мест, завербовавшись в ЧВК, вполне мог взять себе такой позывной.

Нам пока не удалось идентифицировать парня со славянской внешностью, якобы убитого в южной части Триполи. Но мы продолжаем поиски.

В отличие от случая с Хунгузом, достоверно известны имена двух других граждан России, которые уже больше года, с 17 мая 2019 года, находятся в плену ливийской военизированной группировки под названием RADA, формально подчиняющейся ПНС.

Максим Шугалей и Самер Суэйфан находились в Ливии с февраля 2019 года. Об их аресте стало известно 5 июля 2019 года из публикации американского издания Bloomberg, который написал, что «ливийские силы безопасности арестовали двух человек, обвиняемых в работе на русскую "фабрику троллей"».

Шугалей и Суэйфан. Фото: twitter

Bloomberg назвал Максима Шугалея российским политическим консультантом, работающим в московском Фонде защиты национальных ценностей. Руководитель фонда до недавнего времени возглавлял веб-сайт, контролируемый небезызвестным в России Евгением Пригожиным.

Текст Bloomberg о задержанных в Ливии россиянах появилась во второй половине дня в пятницу. А уже в воскресенье 7 июля 2019 года на сайте контролируемого Пригожиным агентства ФАН появилась публикация «Арест россиян в Ливии стал продолжением продуманного сценария Запада», в которой утверждалось, что «россияне в Ливии работали в рамках деятельности Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), выполняя исследовательские и социологические задачи». Тут же были выдвинуты обвинения о провокации сторонников ПНС против России: «сначала арест ни в чем не повинных граждан неудобной страны, потом суд и тюрьма». ФАН привел и слова главы ФЗНЦ Александра Малькевича, постоянного эксперта агентства:

«Схватили двух российских ученых, которые абсолютно открыто и гласно проводили исследования в Ливии».

Для справки: в наиболее полной российской наукометрической базе — «Научной электронной библиотеке elibrary» — нет ни одной публикации автора по имени Максим Шугалей.

Суэйфан и Шугалей в заключении. Фото: twitter

За минувший год тональность публикаций о судьбе удерживаемых в Ливии граждан России изданий, контролируемых Пригожиным, ничуть не изменилась. Даже радикализировалась. Пошли призывы о проведении военной операции для освобождения Максима Шугалея и Самера Суэйфана. А в конце марта руководство ФЗНЦ обратилось к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой возбудить уголовное дело «в отношении организаторов и участников похищения россиян», среди которых были названы Файез Саррадж и другие руководители ПНС.

И это притом, что 13 января этого года глава ПНС Файез Саррадж прилетел в Москву на мирные переговоры с участием Командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) маршала Халифа Хафтара. И был готов подписать соглашение о прекращении боевых действий. Но документ так и не был подписан, потому что его отказался подписывать Хафтар, сославшись на необходимость обсудить документ «с лидерами поддерживающих ЛНА племён».

Между тем 1 мая НТВ выдало в эфир художественный фильм «Шугалей» в релизе которого было описано, что российские социологи отправились в Ливию проводить «социологическое исследование среди мирного населения», но «в ходе работы в их руки попадает информация, которая может дорого стоить «марионеточному» правительству и не должна просочиться за пределы Ливии».

Информационно-пропагандиские атаки и обвинения в адрес главы ПНС Файеза Сарраджа едва ли способствуют освобождению Максима Шугалея и Самера Суэйфана.