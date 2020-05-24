Что происходит в Доме милосердия под Кобрином, где бушует коронавирус 24.05.2020, 16:38

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Мнение заболевшего коронавирусом заведующего Дома милосердия в Именине.

Коронавирус выявлен у 26 из 39 жителей Дома милосердия «Жемчужинка» в деревне Именин Кобринского района. Ситуация сложная. Подробности «Вечернему Бресту» рассказал заведующий Игорь Микляев (в настоящее время он находится на больничном).

- У меня тоже положительный текст на COVID-19, - рассказывает Микляев. - В настоящее время нахожусь дома. Не буду говорить за других, но персонал, который остался, работает на износ, «вахтовым методом». Я сам готов пойти туда внутрь, но мне нельзя... Позавчера взяли тест второй раз. Так что жду доброго результата.

- Как себя чувствуете?

- Три-четыре дня была температура. Говорю будто в нос, запахи немного не так чувствую... А в целом надеюсь, что Бог помилует и смогу еще что-то сделать для людей.

- Когда поняли, что ситуация сложная?

- Месяц назад мы ввели профилактические меры. Ограничили визиты посетителей и всех родственников. Никто не заходил на территорию, кроме персонала. Все посылки, передачи обрабатывали и дезинфицировали. Находили, закупали маски и антисептики. Думали, что этих мер будет достаточно. Работники, как могли, ограничивали контакты. Но видно кто-то болел до меня, температурил... Ночью 10 мая у меня поднялся жар до 38,5 градусов, и я забил тревогу. Понимал, что утром не смогу ехать на работу, чтобы не стать переносчиком (заведующий проживает в Жабинке). Вызвал медиков, они взяли тест. В среду сказали, что он положительный. Определили контакты первого уровня на работе и дома. Затем коронавирус обнаружили у коллег и большинства проживающих.

- Какая помощь нужна Дому милосердия?

- Подключились и помогают несколько волонтерских организаций из Кобрина и Бреста. Среди проблем - постельное белье. Принимаем и другие «расходники». Например, памперсы. Нашим постояльцам от 88 до 95 лет. Некоторым помогают дети, у других никого нет. Самое главное на сегодняшний день - людской ресурс. Нам надо выстоять хотя бы дней десять. В том смысле, чтобы поменять, обновить персонал. Ищем медсестер, которые могли бы оказывать доврачебный уход, следить за давлением, помогать в выполнении предписаний врача. Мы работали сплоченной командой, которая знала каждого человека от «А» до «Я». Теперь кому-то придется вливаться, чтобы дать отдохнуть тем, кто сейчас несет вахту. А со временем, надеюсь, подтянутся те, кто вылечится.

- Некоторые меры уже приняты?

- Люди проживают в одноместных или двухместных комнатах, исходя из возможностей... Ограничили все контакты внутри Дома милосердия... Мы благодарны всем, кто нам помогает. Например, Кобринская больница недавно выделила противочумные костюмы. Спасибо другим службам. Все пытаются разрешить ситуацию... Мы и так находимся в изоляции... Нам просто нужно выстоять и сохранить людей - проживающих и персонал. Жить и двигаться дальше. Надеемся, что следующие тесты на коронавирус будут отрицательными.