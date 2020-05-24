В НАТО подсчитали, сколько раз перехватывали самолеты РФ над Европой 1 24.05.2020, 16:50

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С 2014 года количество российских провокаций в районах Черного и Балтийского морей увеличилось в разы.

В прошлом году самолеты стран-членов НАТО почти 300 раз поднимались в воздух на перехват российских военных самолетов. Как сообщает zn.ua, об этом пишет болгарская служба "Радио Свобода" со ссылкой на представителя Альянса.

"В 2019 году союзная авиация ровно 290 раз поднималась на перехват и сопровождение российских военных самолетов через европейское воздушное пространство", - говорится в материале.

По словам представителя НАТО, активность России в регионах Черного и Балтийского морей растет с 2014 года, российская авиация часто приближается к воздушному пространству Альянса.

"С 2014 года наблюдается рост. Это связано с усилением военного присутствия России в Черноморском регионе после аннексии Крыма ", - подчеркивает бывший министр обороны Болгарии Велизар Шаламанов.

Собеседники журналистов в оборонном ведомстве страны отмечают, что провокации являются "обычной тактикой" российской авиации. Так, во вторник, 19 мая, авиация Румынии, Болгарии и Турции поднималась на перехват двух российских истребителей Су-27 и сверхзвукового Ту-22.

"После того, как два румынских МиГ-21, два болгарских МиГ-29 и турецкий F-16 перехватили их, российские самолеты были вынуждены вернуться в воздушное пространство РФ", - добавляется в материале.