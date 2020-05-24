Ученые обнаружили на внутреннем ядре Земли горы 24.05.2020, 16:19

Данный процесс воздействует на землетрясения и благоприятствует изменению рельефа.

Ученые из Университета Иллинойса после анализа сейсмических данных и исследования постоянно вращающегося внутреннего ядра Земли заявили, что на нём растут горы. Американские эксперты рассказали о прошлых ошибках геологов, пишет lenta.ua.

В 1996 году впервые исследователи зафиксировали трансформацию сейсмических волн, проходящих через внутреннее ядро планеты. Изменения списали на вращение ядра относительно поверхности Земли. Ученый Сяодун Сонг связал эти перемещения с отражением сейсмических волн.

Американские эксперты говорят, что трансформации происходят по причине роста гор на внутреннем вращающемся ядре планеты. Кроме того, там образуются углубления с отвесными склонами. Данный процесс воздействует на землетрясения и благоприятствует изменению рельефа. Некоторые переносящие энергию упругих колебаний в горных породах волны опускаются ниже линии внутреннего ядра. Этого бы не происходило, если бы оно не двигалось безостановочно, уверяют ученые.

Геофизики отмечают, что внутреннее железное ядро Земли вращается с запада на восток, причём быстрее планеты, а жидкое внешнее – в обратном направлении. В итоге возникает сила противодействия, которая может нанести вред биосфере. Предполагается, внешнее и внутреннее ядра планеты 3000 лет назад вращались в обратных направлениях. Однако изменение характера их движения не привело к глобальной катастрофе.