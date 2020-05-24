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В Беларуси побит рекорд холода за 40 лет

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  • 24.05.2020, 17:29
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В Беларуси побит рекорд холода за 40 лет

Рекорд установлен на севере страны.

Очередные рекорды холода перекрыты на белорусских метеостанциях, свидетельствует проведенный сравнительный анализ оперативных и архивных данных Белгидромета на погодном ресурсе meteoinfo.by, пишут naviny.by.

В ночь на 24 мая в Езерище на севере Витебской области температура воздуха опустилась до 1,6 градуса мороза. Прежний локальный антирекорд составлял 0,2 градуса ниже нуля и был зафиксирован в 1980 году.

В Мстиславле (Могилевская область), где наблюдения ведутся всего 12 лет, также обновился ночной минимум — плюс 3,1 градуса (7,8 в 2009 году).

Антирекорд ночи для всей территории страны — минус 2,6 градуса (Октябрь, Гомельская область, 24 мая 1980 года).

С начала мая на белорусских метеостанциях обновлено 30 рекордов холода (1, 13, 15, 16, 19, 21—24 мая), с начала весны — 53 (помимо майских — 31 марта, 1, 12, 26—28 и 30 апреля).

В то же время перекрыто 166 температурных максимумов (1—5, 7, 8, 16, 18, 19, 27—29 марта, 7 и 13 апреля, 11 мая).


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