Мама 9-классника: Сделать вид, что школы работают - это не решение, а полное поражение 2 24.05.2020, 17:50

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Родители пишут открытые письма в адрес чиновников от образования.

Близится конец учебного года. Стало известно, что детей за четвертую четверть аттестуют в индивидуальном порядке, выпускные экзамены пройдут по плану, но торжественного прощания со школой не будет. Принятые меры устраивают не всех родителей. В Фейсбуке сейчас активно делятся открытыми письмами в адрес Министерства образования, пишет сайт rebenok.by.

Детский писатель, сценарист, учитель русской литературы Мария Бершадская написала благодарственный текст в ироничном стиле и адресовала его чиновникам:

- Хочу сказать вам спасибо за все, что вы делаете для наших детей. Я уверена, что ваша ответственная и продуманная работа повлияет на них больше, чем скучные многочасовые родительские беседы о том, что им пора подумать о будущем.

Автор письма убеждена, что образование старшеклассников оказалось не нужным никому, кроме их самих, родителей и редких учителей, от которых «все равно ничего не зависит».

Особенно беспокоит Марию Бершадскую то, что в стране не отменили выпускные испытания.

— То, что на экзамены придут дети, являющиеся контактами первого и второго уровня, дети с ослабленным после зимы иммунитетом, дети с «как бы легкой простудой и почти без температуры», и все они будут несколько часов сидеть рядом в небольшом помещении, конечно же, не должно никого останавливать.

Писатель предполагает, что теперь подростки массово начнут просматривать программы зарубежных университетов, чтобы уехать из страны.

Детский писатель и мама девятиклассницы Евгения Пастернак также написала открытое письмо в адрес Министерства образования. Вместе с известным репетитором Евгением Ливянтом она также запустила петицию об отмене выпускных экзаменов и переносе вступительной кампании. Напомним, начало ЦТ в Беларуси сдвинули на две недели.

Обращаясь к чиновникам, Евгения сожалеет, что в сложной ситуации в школьном образовании не было «ни одного вовремя принятого решения»:

- Абсолютная беспомощность. Все наши соседи перешли на дистанционное обучение. Беларусь — единственная страна, которая этого не сделала. <…> Сделать вид, что школы работают, — это не решение, это не выход. Это полное поражение. Это признание того, что попытка сойти с накатанных рельс приводит к параличу системы.

Автор письма пишет о том, что «большинство школ от проблем тоже самоустранилось».

— Учителя работают с 3-5 учениками в школе, самые продвинутые выкладывают задания в электронный дневник. От остальных никакой обратной связи всю четверть.

По мнению авторов петиции, школьные испытания представляют собой слишком большой риск для учителей и родителей.

— Завершите этот учебный год. Аттестуйте учеников по трем четвертям. Отмените школьные экзамены для девятых и одиннадцатых классов. Перенесите сроки вступительной кампании.

На данный момент петицию подписали тысячи человек. Не все эксперты в сфере образования согласились с текстом обращения.