В Кыргызстане от коронавируса умер экс-глава парламента 24.05.2020, 18:02

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Фото: Мукар Чолпонбаев

Мукар Чолпонбаев скончался на 70-ом году жизни.

24 мая в Кыргызстане из-за коронавирусной инфекции скончался бывший глава Законодательного собрания Жогорку Кенеша (парламента) Мукар Чолпонбаев. Об этом проинформировал в Telegram-канале республиканский оперативный штаб по COVID-19, пишет gordonua.com.

"В Республиканской клинической инфекционной больнице на 70-м году жизни скончался от коронавирусной инфекции экс-спикер Жогорку Кенеша, общественный деятель Мукар Чолпонбаев. На фоне коронавируса у него возникли ряд осложнений, такие как двухсторонняя пневмония, дыхательная недостаточность и другое. Также у него имелись сопутствующие заболевания сердца, почек и сосудов", – говорится в сообщении.

В оперативном штабе отметили, что Чолпонбаева госпитализировали 5 мая, 24 мая в связи с ухудшением здоровья его перевели в реанимацию, где он и скончался в 12.10.

Всего в Кыргызстане от коронавируса умерли 15 человек.

Чолпонбаев был спикером Жогорку Кенеша в 1995-1996 годы, являлся членом общественного совета экс-спикеров парламента Кыргызстана.

По данным республиканского оперативного штаба, в Кыргызстане по состоянию на 24 мая зарегистрировано 1403 случая COVID-19.