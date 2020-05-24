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Бобруйчанка о эпидемии коронавируса: Вся жизнь перевернулась

  • 24.05.2020, 18:15
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Бобруйчанка о эпидемии коронавируса: Вся жизнь перевернулась

COVID-19 значительно повлиял на достаток белорусов.

Пандемия Covid-19 серьёзно затронула не только здоровье людей и системы зравоохранения разных стран, но и в целом всю мировую экономику.

В Беларуси до сих пор не введён официальный карантин. Предприятия и учреждения могут продолжать работать, как и прежде. Ощутили ли белорусы влияние коронавируса на свои доходы и общий уровень благосостояния? Об этом «Бобруйский курьер» спросил бобруйчан на улицах города.

Одна из участниц опроса сказала, что у нее коронавирус перевернул всю жизнь. Она работала администратором в стоматологии, а сейчас сидит без работы.

Многие отметили рост цен на продукты.

Остальные ответы – в видеосюжете.


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