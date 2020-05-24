Польский вакцинолог: Прививка от COVID-19 может выйти на рынок только после тщательных исследований 24.05.2020, 18:35

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Нельзя на основании испытаний на животных или нескольких добровольцах вакцинировать миллионы людей.

Председатель Польского общества вакцинологии профессор Эрнест Кухар считает, что нужно осторожно подходить к вопросу возможного появления на рынке вакцины против коронавируса: «В настоящее время более 100 лабораторий проводят исследования по разработке эффективной вакцины для защиты от Covid-19. Одна из компаний, сотрудничающих с лабораторией в Оксфорде, разработала вакцину на основе генома вируса Sars-Cov-2, но безопасность и эффективность вакцины — это самое важное. Никто не посмеет на основании испытаний на животных или нескольких добровольцах вакцинировать миллионы людей». Об этом передает «Польское радио».

Председатель Польского общества вакцинологии также отметил, что проводятся исследования с целью разработки лекарств от Covid-19, но вакцина могла бы решить проблему коронавируса намного лучше.

Эрнест Кухар добавил, что на данный момент лучший способ защиты от коронавирусной инфекции — это соблюдение правил гигиены и поддержание санитарного режима.

По сообщению Министерства здравоохранения Польши, в стране отмечено 21236 человек инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, вызывающим болезнь COVID-19.

Скончалось 995 человек. В мире отмечено почти 5 млн 333 тыс. больных коронавирусом SARS-CoV-2, вызывающим болезнь COVID-19. Скончалось от болезни почти 343 тыс. человек, из них в США более 97 тыс., в Великобритании почти 37 тыс., в Италии около 33 тыс., в Испании и Франции свыше 28 тыс., в Бразилии более 22 тыс.