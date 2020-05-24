Медсестра: Вы можете прийти к нам с небольшой проблемой, а уйти с COVID-19, заразившись в больнице 24.05.2020, 18:51

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ИЛЛЮСТРАЦИОННОЕ ФОТО: SCANPIX/TASS

В Бобруйске даже медики не знают числа заболевших в городе.

Как работается в период пандемии медсёстрам, сколько им платят за контакты с пациентами с ковид-19, как часто делают тесты, насколько они обеспечены средствами защиты и как мы с вами можем им помочь? На все эти вопросы bobr.by ответила одна из медсестёр больницы имени Морзона, на условиях анонимности.

- Вам приходится контактировать с пациентами с COVID-19?

- В первое время к нам привозили контактных, а сейчас всех отправляют в центральную больницу — даже людей с температурами.

- Ваши пациенты ответственно относятся к вопросу защиты от вируса?

- В нашей больнице некоторые отделения закрыты, но люди всё равно приходят туда без масок! Поражает, когда некоторые приходят с масками на подбородке. Делаешь замечание: «Надевайте правильно». Отвечают: «Я в них не верю», или: «Мне так дышать неудобно». Отвечаем, что сами сутками в них находимся, нам тоже неудобно, но терпим.

А есть и такие, кто понимает серьёзность ситуации, сами просят не класть их в больницу, чтобы не рисковать. Но безалаберных хватает.

Однажды в нашей больнице был прямой контакт в приёмном отделении. Медики закрыли дверь и ждали «скорую», чтобы контактного пациента госпитализировали в инфекционку. Ждали часа два. И всё это время люди рвались туда, стучали, чтобы их приняли. Им объяснили: «Здесь контактник». Они: «Нам всё равно. Сколько мы можем ждать? Вы не работаете!». А когда «скорая» забрала человека, туда, естественно, сразу никого не пускали, потому что кварцевались. Ожидающим предложили перейти в другой кабинет, и снова сопротивление: «А нам в этом удобно!».

- С чем связана такая беспечность?

Тяжело сказать. У нас много что скрывается, видимо поэтому люди не верят в опасность болезни. Если бы вся информация была открыта и люди всё знали, они в тех же магазинах не ходили бы без масок.

- Советуете ходить в магазин в маске?

Да. Можно заразиться и в магазинах, и в общественном транспорте, и в аптеках. На улице можно ходить без масок. Но когда заходите в помещение, где большое скопление людей, лучше надеть.

- Как у медиков со средствами защиты, всего хватает?

- Нам выдают маски. Одну, одноразовую, на смену. На 12 часов рабочего времени. А они должны меняться через каждые два-три часа.

А если был подтверждённый контактник, нужно с себя полностью всё снимать!

Также нам выдают щитки и шапочки, и одноразовые костюмы — они для нас стали многоразовыми. Носим, пока не порвутся: стираем, гладим, вешаем под кварцлампу. Ещё нам выдали большие противочумные костюмы, по размеру они подходят не всем. И тем, у кого маленький рост, приходится их подшивать, подлаживать. Та же история с перчатками: они есть, но если у медсестёр маленькие руки, им приходится самим покупать их по размеру. Респираторы дают не всем.

- Вам страшно?

- Да, конечно. Страшно принести вирус домой, заразить детей и близких людей.

- В Бобруйске есть медики с ковид-19?

- Да, есть. Их довольно много, но точную цифру нам не говорят.

- То есть даже вы, медики, не знаете реальную ситуацию по Бобруйску?

- Да. Нам ничего не говорят. Но некоторые отделения в нашей больнице закрыли. На карантине 2-я кардиология, и 1-я на подходе, нефрологическое отделение, пульмонологическое по второму кругу, хирургия, детская хирургия, ЛОР-отделение. И там тоже болеют врачи, медсёстры и санитарки.

Конечно, это естественный процесс — если в больницу попадает пациент с ковид-19, от него может заразиться и медперсонал.

- Как у вас с зарплатой, есть доплаты «за вредность»?

- Нам их не платят. Даже несмотря на то, что приходилось контактировать с заражёнными. Ничего не добавили, ни копейки. Скажу больше, даже девочкам в рентген-кабинете, которые делают снимки лёгких, ещё меньше зарплату дали.

- Медиков всё чаще обвиняют в том, что не могут и слова сказать, терпят, боятся потерять работу. Вы с этим согласны?

Я не боюсь потерять работу. С этой ситуацией... Нас не ценят. Даже обычные люди. Иногда выходишь в этой защите с ног до головы, чтобы обслужить пациентов, которых привозят на «скорой» — а мы их должны принять в первую очередь. И плановые пациенты, зная что их всё равно положат, начинают выступать, возмущаться.

В «Морзоновке» сейчас работают отделения от БЦБ, детской больницы — очень большая нагрузка! К нам свозят и судорожных больных, и детей, и жертв ДТП с черепно-мозговыми травмами или сотрясениями. Очень много людей, и многие не осознают весь объём нашей работы.

Нам говорят: «Вы тут ничего не делаете, зарабатываете много денег, вам выдали!». Верят в то, что нас засыпали деньгами во время пандемии. От некоторых слышала такое: «Вы себе уже квартиры новые все купили!». Какие квартиры? Зарплата медсестры 400 рублей. Как прожить на эти деньги?

И это зарплата с учётом того, что медсёстрам приходится выходить не только в свои смены. Потому что кто-то на больничном, нужно заменять. Иногда приходится из других отделений привлекать медсестёр, рук не хватает... И всё равно люди говорят, что мы ничего не делаем.

- Вам делают тесты на ковид-19?

- Совсем недавно нам сделали тесты первый раз, и то пришлось их с криками выбивать. Результаты ещё не готовы.

- То есть, теоретически медики могут болеть бессимптомно и ходить на работу?

- Да. Есть такая вероятность.

- Как бобруйчане могут помочь медикам и себе?

Носить маски, соблюдать личную гигиену. И если чувствуете себя плохо, вызывайте врача на дом, не идите в поликлинику, чтобы случайно не заразить других. Тем более, фельдшеры сейчас делают мазки на дому.

Также, если у вас проблема которая терпит, или хроническое заболевание — лучше посидеть дома. Потому что вы можете прийти к нам с небольшой проблемой, а уйти с ковид-19, заразившись в больнице.