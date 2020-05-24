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Китай согласен на расследование COVID-19, но при одном условии

  • 24.05.2020, 19:16
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Китай согласен на расследование COVID-19, но при одном условии
Фото: AFP

Международное расследование будет посвящено выявлению источника коронавируса.

Китай готов к международному расследованию происхождения COVID-19, но оно должно быть научным, а не политическим. Об этом заявил государственный советник и министр иностранных дел Ван Й, передает CGTN (перевод — liga.net).

"Китай всегда был открыт для совместных усилий международного научного сообщества по выявлению источника вируса и считает, что этот процесс должен быть профессиональным, беспристрастным и конструктивным. Он должен быть свободным от политического вмешательства, уважать суверенное равенство наций и уважать презумпцию невиновности", – сказал Ван Йи.

Министр также подчеркнул, что в США распространяется "политический вирус", который пытается "напасть на Китай и нанести ему ущерб".

"И Китай, и США выиграют от сотрудничества и проиграют от конфронтации... Обе стороны должны принять этот урок близко к сердцу", – отметил Ван.


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