Родители - чиновникам: Вы создаете все условия для распространения эпидемии COVID-19 еще быстрее 1 24.05.2020, 19:27

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Фото: pravda.com.ua

Родители детей из разных городов Беларуси пишут о создании летних лагерей на базе школ в разгар эпидемии.

Об этом сообщает телеграм-канал "Баста".

"В нашей школе в Витебске провели родительские собрания, на которые почти никто не пришел. Потом разослали по чатам сообщения о том, что для детей организовывается летний лагерь на базе школы. Выезды в театр, кружки по интересам и так далее.

Понятно, что некоторым родителям в такой обстановке придётся отдать детей в такие лагеря, ведь деть их некуда, но почему же в таком случае не организовать всё это максимально безопасно? Ведь один поход в театр с другими школами может просто убить детей в итоге или подорвать их здоровье", - пишет жительница Витебска.

"Отдел образования Горецкого райисполкома в принудительном порядке обязывает школы открывать летние оздоровительные лагеря, а педагогов обязывает проходить медосмотр для работы в этих лагерях в данный период. Ранее решением администрации Горецкой ЦРБ были отменены все медосмотры - водительские, для устройстве на работу. Даже плановые госпитализации отменили для тех людей, которым они сейчас жизненно необходимы. Вот такой театр абсурда", - сообщает мать школьника из Горок.

"Поскольку приближаются летние каникулы, исполнительная власть Белыничского района решила распространить эпидемию Covid-19 ещё быстрее и создаёт все условия для этого.

Решили создать в агрогородке Техтин Белыничского района летний лагерь для детей. На данный момент завозят кровати, подготовка идёт полным ходом. Многие родители не понимают такого положения вещей, поскольку школа №2 в самих Белыничах закрыта из-за коронавируса на карантин", - пишут нам из Белыничей.

"Волейбольный клуб "Борисов 2010" организовывает спортивный лагерь дневного пребывания для детей от шести до шестнадцати лет на время предстоящих каникул. Нас заставляют распространять эту информацию среди родителей, а также их уговаривать, мол надо помочь. Неужели администрации района и школ не понимают, что дети тоже болеют и тоже умирают? Это же получается спланированное уничтожение будущего нашей страны", - сообщает житель Борисова.

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