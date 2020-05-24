Фотофакт: Почем продаются и как выглядят квартиры-студии в Минске 1 24.05.2020, 19:46

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До 2014 года на столичном рынке недвижимости квартиры-студии были единичными проектами.

Первой компанией, ставшей массово выводить на рынок малометражки, была «10 УНР-инвест». Сначала квартиры-студии появились в доме на улице Рафиева, позже — в жилом комплексе на «Михалово». Сейчас малометражки есть практически у каждого коммерческого застройщика столицы. Tut.by посмотрел, как обустраивают квартиры-студии и почем их сейчас продают.

Квартира-студия отличается от полноценной однокомнатной квартиры меньшей площадью, а также единым пространством, где совмещены сразу кухня, гостиная и спальное место. Поэтому у хозяев таких компактных квартир в приоритете стоит задача грамотного планирования пространства.

Ул. Братская, 12

Студия площадью 29 квадратных метров в ЖК «Минск Мир». Хозяева не заморачивались и разграничили кухонную и жилую зону шкафом — в советские времена это было в тренде. Продается квартира за 128,9 тысячи рублей, или 54 тысячи в долларовом эквиваленте.

Ул. Волгоградская, 25

В старом жилфонде однокомнатные квартиры, если позволяют характеристики дома и получено разрешение на перепланировку, хозяева обустраивают в студии. Вот как выглядит студия в блочной пятиэтажке советских времен. Ее площадь — 31 квадратный метр. Продается с мебелью и техникой за 136 тысяч рублей, или 57 тысяч в долларовом эквиваленте (по 1838 долларов за квадратный метр).

Ул. Гурского, 41

Малометражка в жилом комплексе у станции метро «Михалово», построенная в 2016 году, сейчас продается за 160 тысяч рублей, или 67 тысяч в долларовом эквиваленте. Площадь квартиры — 34 квадратных метра (по 1970 долларов за квадратный метр).

д. Копище

В Новой Боровой предлагают студию площадью 22,9 квадратного метра, расположена она на шестом этаже панельного дома 2017 года постройки. Продается с мебелью и техникой за 161,9 тысячи рублей, или 67,9 тысячи в долларовом эквиваленте (2965 долларов за «квадрат»).

Ул. Раковская, 20

В историческом центре Минска в доме 1917 года постройки вот так преобразили однокомнатную квартиру площадью всего 25,5 квадратного метра в студию. Продают за 202,7 тысячи рублей, или 85 тысяч в долларовом эквиваленте (по 3327 за квадратный метр).

Ул. Туровского, 16

В ЖК «Маяк Минска» предлагают студию площадью 40 квадратных метров. Дом был сдан в эксплуатацию в 2017 году. Продается квартира за 207,5 тысячи рублей, или 87 тысяч в долларовом эквиваленте (по 2175 за квадратный метр).