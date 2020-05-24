Медики назвали самый опасный симптом COVID-19 у молодых пациентов 24.05.2020, 19:55

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Фото: AFP

Часто это единственный признак коронавируса у бессимптомных и малосимптомных пациентов.

У молодых пациентов симптомом коронавирусной инфекции COVID-19 может оказаться инсульт. Подчеркивая опасность данного признака, медики называют его «первым и последним», пишет сайт newsyou.info.

На опасный симптом коронавирусной инфекции у молодых пациентов указала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова. Она рассказала, что в США за время вспышки коронавируса среди людей моложе 40 лет в семь раз вырос уровень сердечно-сосудистых патологий. Было установлено, что COVID-19 способствует у многих повышенной свертываемости крови (гиперкоагуляции).

Данное последствие коронавирусной инфекции особенно опасно для молодых пациентов, подчеркнула Баранова. Для них это чревато инсультом, причем если их заболевание было незаметным, он может стать «первым и последним» его признаком.

«Гиперкоагуляция часто единственный признак COVID-19 у бессимптомных и малосимптомных пациентов» — рассказала ученый.

Исследования показывают, что коронавирус способен поражать крупные артерии. Помимо инсульта его следствием также могут стать сердечная недостаточность, инфаркт.