Как великие князья добивались процветания ВКЛ 24.05.2020, 20:05

Наше государство славилось не только размерами и военной мощью.

Великое княжество Литовское (ВКЛ) начавшее свое существование с XIII столетия и закончившее свою историю в 1795 году – одно из крупнейших государств, находившихся на территории Европы. Объединившее людей разных национальностей и вероисповеданий, вобравшее в себя богатство различных культур, оно развивалось стремительными темпами, выбирая для экономического роста наиболее эффективные способы предпринимательства, выгодные союзы. Каждый великий князь ВКЛ вложил в развитие государства свою лепту, оставив глубокий след в истории, о чем мы и расскажем далее, пишет «Литвин».

Объединение земель

В середине XIII века обстановка в ВКЛ была накалена до предела. С одной стороны, государство разрывали на части междоусобные войны и нападки воинствующих соседей, с другой – назревала угроза вторжения набиравшего силу Татаро-монгольского ига, погрузившего великую державу Россию в состояние хаоса. На тот момент нужно было срочно предпринимать эффективные меры предотвращения политического и экономического краха и выведения страны на новый уровень развития. И в этом большую роль сыграл предприимчивый, властолюбивый князь Миндовг.

Первое, что он решил предпринять в сложившейся ситуации – это объединить конфликтующие между собой племенные союзы, для чего поочередно обращался к помощи Запада и Востока. Благодаря хитрым манипуляциям и договоренностям с союзниками стране удалось избежать натиска татарского ига, а значит, государство продолжало расширять свои границы и проводить эффективную экономическую политику – торговлю с соседями, подъем сельского хозяйства, развитие промышленности и предпринимательства.

Далее расширение уже шло за счет ослабевших западнорусских земель: договоры с соседями на востоке выполнили свою миссию и пришедшие вслед за Миндовгом великие князья искали новые пути укрепления своих позиций.

В то же время для получения максимальной прибыли внутри своего государства, был усилен гнет феодального сословия: на феодалов возлагались ощутимые налоги за использование земель. Невыполнение условий договора сурово каралось, что помогало достичь двух целей – укрепление авторитета верховной власти и получение максимальной выгоды от предпринимательства.

Заявления Ольгерда и Гедимина

Конец XIV – начало XV века ознаменовалось чередой войн литвинов с русскими княжествами, прежними татарскими данниками. В 1358 году послы великого князя Ольгерда в общении с немецкими рыцарями объявили волю своего властелина, что земли на востоке будут принадлежать Великому княжеству Литовскому.

И для реализации этой цели были приложены максимальные усилия. К этому моменту Золотая Орда, прежде являвшаяся серьезной угрозой, как для Литвы, так и для всей Европы постепенно начала сдавать свои позиции. Решительные, отчаянные вожди сменились более сдержанными людьми, привыкшими получать дань, нежели пускаться в новые военные авантюры.

Ольгерд со своей свитой пришел к мысли одержать победу над прежде сильным врагом, причем разгромить татарское войско нужно было до московитов. В 1362 году состоялся грандиозный бой при Синих Водах, в результате которого татары были разбиты, а древний Киев практически на двести лет вошел в границы ВЛК. За счет существенного наплыва военнопленных пополнилось количество зависимых работников, что также шло на руку предпринимательству и государства. Пропорционально росту крепостных и обрабатываемых земель увеличивались и налоги, обогащавшие казну.

Звездный час Витовта

Одним из наиболее значимых моментов начала XV столетия стало правление Витовта, при котором стала складываться банковская система, как полноправный государственный институт, совершенствовались формы торговли, ручной труд заменялся машинным, зарождалось индустриальное общество.

Яркая и деятельная натура, решительный полководец, Витовт правил рассудительно и ярко, грамотно расставляя акценты приоритетов. Заключив военный и экономический союз с поляками, он одержал победу над немцами в 1410 году сражении при Грюнвальде и присоединил Смоленскую землю, а также ряд русских княжеств к территории ВКЛ.

Более того, Витовту удалось добиться авторитета среди начальников Орды, он ставил своих людей на ордынский престол. Военные заслуги во все времена шли в ногу с экономическим развитием. Завоеванный военный авторитет давал великому князю большие преимущества: крупные суммы выплачивали ему московский, псковский и новгородский князья.

Витовт был очень властолюбивым и тщеславным правителем. Добившись многого, к концу жизни он пожелал королевскую корону. В 1430 году была назначена торжественная церемония коронации, на которую съехались с разных уголков земного шара Папа Римский, руководители ливонского ордена, представители византийского императора, русские князья и другие, не менее заметные в истории личности. Коронацию пришлось отменить по причине внезапной смерти князя, который по официальной версии был отравлен.

Но еще до трагической смерти, Витовту удалось привнести новшества в банковскую систему, наладить контакты с крупнейшими мировыми банками. Стимулирование деятельности мировых магнатов на территории ВКЛ велось за счет заключения арендных договоров, передачи в их владение части земель, а также присвоением прав и привилегий. Такие меры позволяли укреплять экономические позиции государства и предотвращать финансовые упадки.

Рождение Речи Посполитой – новый шаг в развитии государства

Начало XVI века снова ознаменовалось непростой политико-экономической ситуацией, требовавшей серьезных действий. Новые военные походы, дававшие преимущество государства на мировой арене, требовали существенных вложений, а значит и поиска новых стратегических решений.

В 1569 году произошло объединение Литвы и Польши, обратившее два государства в великую державу, Речь Посполитую, мощного врага и сильного союзника. Объединив силы, литвинские и польские полководцы обрушили мощь своих войск на украинские земли, превращая целые области в магнатские вотчины. На фоне массовых жестокостей и многочисленных распрей росло могущество нового государства, которое, с одной стороны искало выгоду в военных походах и присоедини земель, с другой – в заключении выгодных договоренностей.

На третий план уходил вопрос развития сельского хозяйства и индустрии, но и эти ветви экономического роста не прекращали своего роста. Предпринимательство обретало новые формы: города становились торгово-ремесленными центрами, регулируемые феодалом.

С каждого купца взимался побор, каждый феодал выплачивал крупные суммы в казну верховной власти. Налогами облагались все субъекты хозяйствования, начиная с обрабатываемых земель, заканчивая рыбной ловлей. Кроме того, существенные доходы приносили казне выкупаемые феодалами и купцами торговые привилегии

Развитие внутреннего рынка княжества Литовского стало мощным стимулом для укрепления внешнеэкономических и политических связей. ВКЛ являлось серьезным политическим соперником великому Московскому княжеству и год от года занимало все более мощные позиции на мировой арене. Но мощная власть рушится под натиском жаждущих власти. Достигнув своего расцвета, княжество пришло к полному краху в результате междоусобных конфликтов и неудачных военных сражений, ослабивших государство.

В 1795 году произошел третий раздел Речи Посполитой, подведший черту под дальнейшим экономическим и политическим развитием. В 1815 году территория государства литвинов после короткого возрождения государственности Великого княжества Литовского в 1812 году вновь вернулась под господство победившей Наполеона Российской империи.