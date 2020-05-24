Коронавирус расползается по Минску 24.05.2020, 20:10

Фото: kp.by

Медики в противочумных костюмах спасают минчан по всему городу.

Новые фото из Минска получил телеграм-канал «Баста». Медики проверяют состояние пациентов, некоторых госпитализируют. В подъездах проводят дезинфекцию.

Фото сделаны по адресам: Игуменский тракт, 14, Кунцевщина, 37, Любимова, 13/2, Скрипникова, 9, Пономаренко, 24, Сухая, 4, Газеты "Правда", 30.

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