Коронавирус расползается по Минску
- 24.05.2020, 20:10
Медики в противочумных костюмах спасают минчан по всему городу.
Новые фото из Минска получил телеграм-канал «Баста». Медики проверяют состояние пациентов, некоторых госпитализируют. В подъездах проводят дезинфекцию.
Фото сделаны по адресам: Игуменский тракт, 14, Кунцевщина, 37, Любимова, 13/2, Скрипникова, 9, Пономаренко, 24, Сухая, 4, Газеты "Правда", 30.
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