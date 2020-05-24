Ученые обнаружили самые древние следы Homo sapiens в Европе 24.05.2020, 20:13

Представители данного вида проникли на континент около 45 тысыя лет назад.

Исследователи обнаружили в Болгарии самые древние следы Homo sapiens в Европе и установили, что представители данного вида проникли на континент около 45 тыс. лет назад. Ранее считалось, что частичное переселение произошло в более поздний период, пишет lenta.ua.

Раскопки проводятся в пещере Бачо Киро. В темном слое у самого основания пластов месторождений специалисты нашли несколько тысяч костей животных, костяные бусы и инструменты, изготовленные из камня, подвески, а также пять окаменелостей представителей Homo sapiens. Последние были слишком фрагментированы, чтобы установить внешний вид их владельцев.

Ученые провели анализ белковых последовательностей и идентифицировали останки. Специалисты использовали масс-спектрометр, что позволило определить возраст людей, фрагменты скелетов которых были обнаружены в пещере. Исследователи сделали вывод, что Homo sapiens, пришедшие в Европу, впервые заняли пещеру Бачо Киро в промежутке от 45,82 тыс. до 43,65 тыс. лет назад.