Коронавирус атакует учебные заведения Минска 24.05.2020, 20:50

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Обнаружены новые очаги COVID-19 в лицеях, школах и гимназиях.

Читатели сообщают телеграм-каналу "Баста" о новых очагах Covid-19 в учебных заведениях Минска. Заражение обнаружено в лицее БНТУ, школе №203, гимназии №6.

"Лицей БНТУ. Заболела девушка из 11-ой параллели архитектурного направления, позже все учебное заведение было переведено на дистанционное обучение. Зараженная не единственная, к сожалению", - пишет читатель.

"Школа №203. Заболела завхоз, завуч находится в больнице якобы с бронхитом, но в пульмонологии. Живу в доме по адресу улица Городецкая, 36/2, там заболела семья", - сообщает подписчик.

"Гимназия №6 на улице Восточной в Минске. Сегодня узнала, что в 1-м классе у ребенка положительный тест на коронавирус. Его мама - врач, папа с пневмонией лежит в больнице. А на весенних каникулах в больнице оказалась воспитатель "продлёнки". Ее муж и свекровь были в реанимации, а она продолжала ходить на работу", - пишет читатель.

"Медики в противочумных костюмах постоянно приезжают по адресу Карвата, 29А и 11. Проверяют зараженных", - сообщает читатель.

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