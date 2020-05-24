В мире зафиксировали 5 332 908 зараженных коронавирусом 24.05.2020, 21:22

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Количество летальных исходов от коронавируса, подтвержденных лабораторно, достигло отметки в 341 000.

По состоянию на 24 мая, по отчетам Университета Джона Хопкинса, количество погибших от коронавируса по всему миру увеличилось и теперь достигло нового числа в 341 513 граждан.

Увеличилось также и число заражений, подтвержденных лабораторно, до 5 332 908 человек. Медики выписали из медучреждений 2 124 420 человек, которые уже находятся дома в самоизоляции, пишет сайт onmedia.io.

По версии Минздрава, в Беларуси 36 198 зарегистрированных случаев заражения коронавирусом, 199 человек умерли.

Отметим, что, по данным независимых СМИ и блогеров, эти цифры существенно занижены и не соответствуют реальному положению.