Синоптик: Последние дни мая в Беларуси будут теплыми 1 24.05.2020, 21:29

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Прогноз погоды на следующую неделю.

Последние дни мая в Беларуси будут теплыми, на неделе можно ждать до 24 градусов тепла, сообщил tut.by эксперт Дмитрий Рябов.

«Прошедшая неделя оказалась аномально холодной и крайне неустойчивой. Вторая декада мая оказалась до 6°C холоднее обычного, и мы как будто оказались в начале апреля. В последний раз так холодно в нашей стране было в 2004 году», — рассказал Рябов.

Однако на следующей неделе в атмосфере будет происходить перезагрузка. «Мешок холода», в который попала Беларусь, рассосется.

В понедельник будет облачно с прояснениями, в ночные часы местами, а уже днем по всей территории страны ожидаются кратковременные дожди и даже грозы. Ветер южный, юго-западный, умеренный, при грозах порывистый. Ночью температура +3…9°C днем — +12…19°C.

Со вторника потеплеет, атмосферное давление начнет расти. Дождей станет меньше, а солнца — больше. Ночью +4… 10°C, днем — +17…23°C.

Во второй половине недели будет облачно с прояснениями и тоже тепло и влажно. Ожидаются кратковременные грозовые дожди. Ветер — западный, юго-западный, умеренный, при грозах — порывистый. В ночные и утренние часы сгустятся непродолжительные туманы, ухудшающие видимость до 500 метров. До конца недели ночи будут прохладными — +4…9°C, а днем воздух прогреется до +18…24°C.