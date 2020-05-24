Как коронавирус изменил жизнь в Марьиной Горке 24.05.2020, 22:04

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Фото: mlyn.by

На примере одного рынка.

Коронавирус буквально меняет мир. Сфера услуг и торговля, пожалуй, пострадали больше всего. Есть ли дефицит продуктов, хотят ли предприниматели снизить стоимость аренды и как продавцы оберегаются от коронавируса — новые реалии рынка в Марьиной Горке в репортаже mlyn.by.

Среда. Мелкий дождь. На часах — десять утра. Несмотря на будний день, парковка около рынка буквально забита по обе стороны улицы. Зато около пункта обмена валют, расположенного возле центрального входа, непривычно безлюдно. Раньше сюда выстраивалась солидная очередь.

Фото: mlyn.by

Городской рынок условно делится на три части: вещевую, продуктовую и мясную. Если первые две располагаются под открытым небом, то мясные ряды ютятся в отдельном павильоне. Несмотря на обилие транспорта, на той части рынка, где продают одежду, журналисты с фотографом оказываются едва ли не единственными потенциальными покупателями. По их подсчетам работает примерно половина павильонов. В одной из палаток спортивной обувью торгует Анатолий. В последний месяц, по словам мужчины, поток посетителей резко упал. Хотя именно апрель и май считаются для «ипэшников» едва ли не самым «жирным» периодом.

Фото: mlyn.by

— В будние дни сложно что-то продать… На днях ни одной пары не ушло. Хотя на выходных люди приходили, мерили, покупали. С другой стороны, у меня на витрине только остатки. Обувь закупаю под Москвой, но теперь, сами знаете, — границы на замке. А когда их откроют, неизвестно никому, — делится предприниматель.

С Анатолием соглашается Елена. Она продает рыболовные принадлежности.

Фото: mlyn.by

— У меня товар в основном отечественный, а вот кто закупается в России, пострадал очень сильно. Да и я по инерции почувствовала. До всей истории с коронавирусом покупателей было намного больше. Сейчас приходят в основной за мелочевкой, вроде крючков или опарышей. Правда, на выходных людей почти как раньше — приезжает много дачников, — отмечает Елена.

На окраине вещевой части рынка компактно расположились палатки с бытовой химией. В большинстве случаев общаться с прессой предприниматели не хотят. Впрочем, одна из «ипэшниц» охотно соглашается рассказать о существующих реалиях.

— Сейчас сложно, — признается Анастасия. — По моим ощущениям, если сравнить с прошлым годом, оборот провалился процентов на 50… Однако сказать, что людей нет совсем, нельзя. Просто покупателей стало наполовину меньше. Я продаю в основном бытовую химию. Есть и ходовой, «коронавирусный» товар — перчатки. Правда, они хозяйственного назначения, плотные. Берут не так охотно. Чтобы пользоваться телефоном или считать наличку, нужны более тонкие.

Фото: mlyn.by

Девушка отметила: пока руководство рынка арендную плату не снижало. Не просили об этом и предприниматели.

— Моя палатка размером два на два метра. За месяц плата составляет около 70 рублей. Некритично. Хотя кто знает, что будет еще через месяц? — задается вопросом Анастасия.

Что до злосчастного вируса, то защищается продавец просто — маска и антисептик.

— Если держать дистанцию от других людей, то, думаю, этого будет достаточно, — резюмирует она.

Фото: mlyn.by

— Вирус нас немного подкосил. И не предполагали, что ситуация окажется настолько серьезной. Видите, даже до нашего рынка эхо докатилось. Хотя, учитывая события в мире, этого стоило ожидать, — рассуждает продавец.

Тем не менее, проблем с поставками овощей не наблюдается. На прилавках есть все, начиная от прошлогодней картошки по 80 копеек, заканчивая грецкими орехами по 12 рублей за килограмм. А вот фруктов, кроме классических яблок и бананов, в ассортименте не так много.

Фото: mlyn.by

— Так или иначе, торговля идет. Есть немало людей, для которых поход на рынок сродни ритуалу. От этого они не могут отказаться, — заключает продавец.

Мясной тупик

Есть посетители и в торговом павильоне — тут торгуют мясом. Однако их можно пересчитать по пальцам одной руки. Впрочем, для подсчета работающих точек хватит двух конечностей. Несмотря на это, ассортимент достаточно хороший: от суповых костей до говяжьей вырезки. Почти все продавцы в масках. Рядом с рабочими местами — бутылочки с дезинфектором.

Фото: mlyn.by

— Конечно, людей меньше стало, хлопцы, — приветливо говорит одна из работниц за прилавком. — Многие, наверное, просто боятся оказаться в скоплении людей, вот на рынок и не ходят. И конкурентов в последнее время много стало, в городе открыли несколько супермаркетов. Правда, мне кажется, наша продукция намного лучше. Все-таки работаем напрямую с поставщиком.

Фото: mlyn.by

Женщина вторит коллегам: на выручку приходят дачники. На выходных поток покупателей значительно вырастает, а следом за ними растет и выручка.

— Скажу так: нас спасают постоянные клиенты. Они уверены в качестве товара и приходят даже сейчас, несмотря на все «но», — добавляет предприниматель.

Так или иначе, продавцы стараются не унывать.