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Как заражение COVID-19 распространяется по поликлиникам Беларуси

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  • 24.05.2020, 22:31
  • 2,884
Как заражение COVID-19 распространяется по поликлиникам Беларуси

Подробный рассказ брестчанки.

Брестчанка рассказала телеграм-каналу «Баста», как заражение Covid-19 распространяется по поликлиникам города. По ее словам, вина за это лежит и на врачах:

- Наболело, - пишет жительница Бреста. - Вы защищаете врачей, а врут, в первую очередь, именно они.

Понедельник, у моей подруги поднялась температура до 40,2. Не приехала даже скорая помощь.

Вторник. Вызвала врача. Не пришел. По телефону назначили анализ крови.

Среда. Анализ очень плохой. Флюорография ничего не показала. Это все на фоне температуры.

Четверг. Появились боли в правом боку.

Пятница. Прием у врача в поликлинике. Врач сказал, что у нее симптомы коронавируса. Отправил на КТ, там общая очередь. На УЗИ брюшной полости снова очередь такая же - больные вместе со здоровыми.

Как так? Доктор, зная, что у пациента симптомы Covid-19, отправляет пациента заражать других присутствующих в поликлинике. Что вообще происходит?

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