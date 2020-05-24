Ученые выяснили, как иммунная система реагирует на коронавирус 24.05.2020, 22:22

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Сделано важно открытие для разработки диагностических тестов и вакцин.

Человеческая иммунная система реагирует не только на белок шипа коронавируса (спайковый белок), на котором сегодня сосредоточены исследователи. Это актуально для тестов и потенциальных вакцин, пишет healthinfo.ua.

Исследовательские группы из Ruhr-Universit?t Bochum (RUB) и Университетской клиники Эссена определили части коронавируса SARS-Cov-2, на которые реагирует иммунная система человека: в дополнение к белку шипа, который был в центре внимания до сих пор, два другие белка также могут вызывать сильный иммунный ответ.

Это открытие актуально для разработки диагностических тестов и вакцин.

«Мы не должны сосредотачиваться исключительно на спайковом белке», - говорит главный исследователь профессор Нина Бабель из Центра трансляционной медицины при Мариенской больнице Херне, университетской больнице Рубина.

Наша иммунная система может реагировать на компоненты вирусов, вырабатывая либо антитела, либо специфические иммунные клетки.

До сих пор ученые сосредоточили свое внимание на так называемом белке спайка, белке, который важен для проникновения вируса SARS-Cov2 в клетки инфицированного пациента. Этот подход основан на результатах более ранних эпидемий коронавируса в 2002/2003 и 2012 годах, т. Е. SARS и Mers.

Однако два других структурных белка вируса, так называемые мембранные и нуклеокапсидные белки, также могут вызывать сильный иммунный ответ. Исследование с участием более 30 пациентов, страдающих коронавирусом COVID-19, показывает, что могут возникать очень разные иммунные реакции.

«Интересно, что самый сильный иммунный ответ был вызван мембранным белком, а не спайковым белком», - говорит профессор Тимм Вестхофф из Marien Hospital Herne.