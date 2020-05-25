Трамп закрыл въезд в США посещавшим Бразилию иностранцам 2 25.05.2020, 7:38

1,855

ФОТО: JIM LO SCALZO / EPA

Решение принято на фоне быстрорастущих показателей по COVID-19 в южноамериканской стране.

США в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса COVID-19 запретили въезд в страну иностранцам, которые за последние две недели побывали в Бразилии. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома, передает РБК.

В опубликованном документе, подписанном американским президентом Дональдом Трампом, говорится, что это решение было принято в связи с неблагоприятной обстановкой с корона вирусом в Бразилии. Временный запрет на въезд в США распространяется как на жителей Бразилии, так и на граждан других государств, которые посещали эту южноамериканскую страну в течение последних 14 дней.

«Потенциал необнаруженной передачи вируса инфицированными лицами, желающими въехать в США из Бразилии, угрожает безопасности нашей транспортной системы и инфраструктуры, а также национальной безопасности, и я решил, что это отвечает интересам Соединенных Штатов», — заявил Трамп.

Глава государства отметил, что свободный поток торговли между США и Бразилией остается экономическим приоритетом для Вашингтона. «Я по-прежнему привержен содействию торговле между нашими странами», — добавил он.

О том, что США рассматривают возможность введения запрета на въезд в страну из Бразилии, стало известно 20 мая. «Я не хочу, чтобы люди приезжали оттуда и заражали наших граждан», — заявил тогда Трамп. При этом он добавил, что США помогают Бразилии и направляют туда аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Еще в конце февраля Трамп ввел временный запрет на въезд в США иностранных граждан, которые посещали Иран и Китай. На тот момент в этих странах было зафиксировано наибольшее число случаев заражения и смертей из-за коронавируса.

В середине марта Трамп ввел 30-дневный запрет на въезд в США из стран Европы, сделав исключение лишь для жителей Британского архипелага. Однако позднее для граждан Британии и Ирландии также закрыли въезд на территорию Штатов. 18 марта США приостановили выдачу виз в большинстве стран из-за коронавируса.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который ведет статистику по заболевшим и умершим от коронавируса COVID-19, США и Бразилия находятся в числе лидеров по этим показателям. По числу зараженных Соединенные Штаты идет на первом месте (1,64 млн человек), Бразилия — на третьем (363 тыс.). По числу умерших США также расположились на первой позиции (97 711 жертв), Бразилия — на шестой (22 666).