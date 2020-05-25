«Я пережил такой кошмар»: рассказ врача, который провел три недели в реанимации из-за коронавируса 25.05.2020, 7:43

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Иллюстрационное Фото: TASS

COVID-19 дал осложнения.

Три недели в отделении интенсивной терапии, на грани жизни и смерти. Таким запомнится май кишиневскому врачу (Молдова), который оказался на больничной койке после заражения коронавирусом. Медик пожелал сохранить анонимность, пишет publika.md.

Мужчине 52 года, COVID-19 дал осложнения, и пациента уже в тяжелом состоянии положили на лечение в Республиканскую клиническую больницу: "Я пережил такой кошмар. Находился в ужасном состоянии, периодически меня подключали к аппарату искусственной вентиляции легких для поддержания дыхания. И так 21 день".

Коронавирусная инфекция прошла — тест показал долгожданный отрицательный результат. Теперь пациент находится на общем восстановительном лечении: "Дышу самостоятельно, поступает 90 процентов кислорода. Делаю гимнастику, веду настолько активный образ жизни, на сколько позволяет размер больничной палаты".

По словам заведующего отделением интенсивной терапии РКБ, пациента спасло комплексное лечение, в том числе плазмой с антителами.

"Ему сделали 5-6 процедур плазмафереза, чтобы компенсировать противостафилоккоковую плазму. В остальные дни переливали плазму переболевших ковидом", - рассказал завотделением интенсивной терапии РКБ Дину Кондря.

Сейчас в отделении находятся 12 тяжелых пациентов. Из них пятеро — медработники.

"Второй месяц мы не знаем, что такое выходные. Каждый день, с 05:30 и допоздна мы рядом с пациентами. Работаем. Я своего ребенка два месяца не видел", - говорит завотделением.

Работники системы здравоохранения составляют более 20 процентов от числа заразившихся коронавирусом. Особенно много инфицированных среди медсестер и младшего персонала.