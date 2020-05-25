«Трупами не пахнет, идите»: в РФ двух медсестер из-за пациента с COVID-19 заперли в морге 11 25.05.2020, 7:59

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ФОТО: VALERY SHARIFULIN/TASS

Чтобы медики не сбежали, к двери морга приставили охранников.

Медсестры Архангельской центральной районной больницы (село Архангельское в Башкирии, РФ) рассказали, что их под угрозой увольнения и уголовного преследования заперли на всю ночь в морге, а чтобы не сбежали - приставили охранников. На такие меры руководство больницы пошло из-за того, что женщины контактировали с COVID-пациентом. Медсестры написали заявление в прокуратуру. Подробная история опубликована в материале издания ProUfu.

В устрашающей обстановке провели изоляцию две медсестры временного провизорского отделения больницы села Архангельское после контакта с 65-летней пациенткой, у которой 14 мая подтвердился коронавирус. В тот же день пациентка была отправлена в Уфу, а в провизорском отделении, предназначенном для лиц с подозрением на COVID, проведена санобработка. Уборку проводили две медсестры – Анна Паспарн (фамилия изменена по просьбе женщины) и Аниса Рахматуллина. Их было решено не отпускать домой, а изолировать.

Женщины думали, что их поведут в организованное общежитие для медработников или хотя бы положат в провизорный госпиталь, на крайний случай в палату для больных. Но им предложили морг. Они возмущались и плакали, но не могли ослушаться главного врача больницы – Лидию Хатмуллину, которая, как они вспоминают, кричала на них что-то вроде: «Если не хотите идти так, пойдете в наручниках», – и пригрозила возбуждением уголовного дела. Это возымело действие, медсестры согласились.

Рассказ первой «пленницы»

Морг представляет собой одноэтажное здание, где в боковой комнатке через стенку устроен бокс - так называемый изолятор для больных коронавирусом. Медсестра Рахматуллина рассказывает, что испытала сильное потрясение, когда вошла туда.

- Окна заколочены железной решеткой, в помещении нет горячей воды, душа, мыла. Отопления тоже нет – холодно. Но больше всего угнетал запах трупов, – описывает обстановку 51-летняя Аниса Рахматуллина.

Чтобы женщины не сбежали, к ним приставили двоих охранников.

- Мы до 5 утра молились, каждый по-своему молитву читал, - говорит Рахматуллина. -

За стенкой то как будто кто-то стонал, то как будто кто-то разговаривал, дверь будто открывалась-закрывалась. Не знаю…Может, это наши страхи, но мы ведь женщины.

Поспать женщинам не удалось, матрасы и подушки в комьях, одеяло сыпалось, и вообще, вся обстановка «как будто после войны».

- С 5 до 7 утра мы прилегли. Уснуть не смогли. В 7:30 нам принесли завтрак. Мы отказались, потому что в таких условиях ничего в рот не лезло, - рассказывает она.

Утром «пленницы» позвонили главной медсестре с вопросом, как быть дальше. По их словам, поначалу никто трубку не брал, а после им позвонил начмед, который и успокоил их. Анна Паспарн предложила самоизолироваться в ее частном доме, так как живет одна. В итоге ее и отпустили домой. А Рахматуллиной, у которой дома находились родственники, сказали идти в провизорный госпиталь и отработать там смену, а потом, мол, посмотрим.

- В 8:30 я пришла в провизорское отделение, там все было залито хлоркой. А потом еще пришли с санэпидстанции и обработали все снова. Мне велели час проветривать помещения после них, - вспоминает дальнейшие злоключения Рахматуллина, у которой с утра было неважное самочувствие. - Меня с утра тошнило, болело сердце, голова. У Анны Паспарн также. Но она ушла домой, а я осталась работать. В отделении я выпила настойку валерианки, глицин.

К вечеру Рахматуллину отпустили домой, с условием, что в случае появления в больнице пациента с пневмонией или ОРВИ, ее вызовут.

Рассказ второй «пленницы»

Анне Паспарн 59 лет. События того дня она вспоминает очень эмоционально. Она пришла на дежурство в ночь, но вместо этого пришлось мыть отделение, так как там обнаружили коронавирусного пациента. А потом их с дневной медсестрой отправили в морг.

– С 1983 года я работаю, ветеран труда… с медицинского училища никогда не видела такого отношения к медработникам! – восклицает она. – Я, вообще, в шоке. Ни душа, ни еды, еще и в морге мы должны были сидеть.

Нам тогда вообще сказали: отдайте нам ключи, мы вас закроем на 15 дней. Так нельзя, это не по-человечески! У нас такой хороший коллектив тут был. А теперь что творится – я не понимаю.

Уже нас следующий день, с вечера 15 мая провизорское отделение отправили домой, на самоизоляцию, но не открыли больничный (это было видно из данных системы «Промед»). 20 мая больничный открыли после жалоб в прокуратуру и обращения в СМИ.

– Мы сидели дома и не знали, на больничном мы или нет, - сетует Анна Паспарн. - Никто ничего нам не говорил. В понедельник нашего молодого врача-терапевта я спрашивала: «Что теперь с нами?» Он сходил к главному врачу, думая, что нам открыли больничный. А ему велели больше не заступаться за нас, иначе уволят. Бедный мальчишка-доктор наш, одна нервотрепка у него.

В понедельник в больницу «контактных» медсестер вызвали на работу, так как поступили трое пациентов с температурой и признаками ОРВИ. У всех сотрудников были взяты анализы на COVID. Паспарн говорит, что успела отработать смену и 20 мая. В этот день в больнице сработала пожарная тревога. Как позже оказалось, ложная.

– Всех больных вывели, они с температурой, бедняги, стояли, мерзли – холод, ветер, а одна бабушка стоит с отекшими ногами. Я никогда не видела такого обращения. Никогда. Мы в костюмах были, как полагается, – вышли. И потом еще мне звонят и говорят, что я без костюма вышла. Я не понимаю, зачем они так делают?

А потом неожиданно (после обращения в прокуратуру) «контактных» медсестер отправили домой. 22 мая им выдали постановление на самоизоляцию.

Анна Паспарн сказала, что теперь чувствует себя лучше. Результаты анализов на COVID письменно пока им не показали. Устно сказали, что отрицательный.

«Говорили, вызовут «красную гвардию»

Всего с психотерапевтического отделения Архангельской ЦРБ в провизорский госпиталь были переведены пять медсестер и две санитарки. Они не горели желанием работать с коронавирусом, многие жаловались на хронические заболевания.

Одна из таких переведенных медсестер Гульнур Юльякшина так же возмущена случаем, произошедшим с ее коллегами.

- Насколько я поняла, их отправили к больным, а потом закрыли в здании морга, - вспоминает она. - Они не хотели, но главврач дала такое указание. Вроде даже кричала на них, что если не пойдут сами, то пойдут в наручниках, обещала вызвать «красную гвардию» (Росгвардию – прим.ред.), говорила, что уволит с работы. Их увезли на скорой в морг, закрыли, двоих охранников поставили. А условий там никаких нет.

По словам Юльякшиной, контактировали с инфицированной пациенткой и лечащий врач, и инфекционист, и другие медсестры. Но закрыли почему-то только тех двух медсестер.

Вопросы у нее имеются и к тому, как оформлен был перевод сотрудников из психотерапевтического отделения в провизорный госпиталь.

- 25 апреля должна была пройти проверка, нас срочно вызвали на работу, даже не дали прочитать договор, просто сказали: «Быстрее – проверка». Нам задним числом договор принесли, мы подписали, а там нет никаких процентов ни за вредность, ничего. Мы когда подходили в бухгалтерию, нам сказали: «Вам будет 10%». Все. А работаем мы сейчас очень много, и риск заразиться высокий, – рассказывает Юльякшина.