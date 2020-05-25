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Глава республики Тыва в РФ заразился коронавирусом

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  • 25.05.2020, 8:19
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Глава республики Тыва в РФ заразился коронавирусом

Вместе с ним были госпитализированы председатели администраций двух муниципалитетов.

Глава республики Тыва в РФ Шолбан Кара-оол заразился коронавирусом COVID-19. Об этом он сообщил в видеообращении на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», передает РБК.

«Мы знали, что можем заболеть, но кто-то должен работать, обязан нести ответственность», — заявил глава региона.

По его словам, вместе с ним были госпитализированы председатели администраций двух тувинских муниципалитетов «Есть наши подчиненные», — уточнил Кара-оол.

«Зараза очень страшная, задевает многие стороны здоровья, голова очень болит, у кого-то воспаление легких <...>. Наши врачи стараются. Рано или поздно о моей болезни станет известно, но попробую руководить дистанционно. Не хочу, чтобы моя болезнь имела самое плохое воздействие», — добавил он.

Глава Тывы попросил граждан беречь себя, соблюдать самоизоляцию и заниматься профилактикой болезни.


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