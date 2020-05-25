Глава республики Тыва в РФ заразился коронавирусом

Глава республики Тыва в РФ заразился коронавирусом4
- 25.05.2020, 8:19
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Вместе с ним были госпитализированы председатели администраций двух муниципалитетов.
Глава республики Тыва в РФ Шолбан Кара-оол заразился коронавирусом COVID-19. Об этом он сообщил в видеообращении на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», передает РБК.
«Мы знали, что можем заболеть, но кто-то должен работать, обязан нести ответственность», — заявил глава региона.
По его словам, вместе с ним были госпитализированы председатели администраций двух тувинских муниципалитетов «Есть наши подчиненные», — уточнил Кара-оол.
«Зараза очень страшная, задевает многие стороны здоровья, голова очень болит, у кого-то воспаление легких <...>. Наши врачи стараются. Рано или поздно о моей болезни станет известно, но попробую руководить дистанционно. Не хочу, чтобы моя болезнь имела самое плохое воздействие», — добавил он.
Глава Тывы попросил граждан беречь себя, соблюдать самоизоляцию и заниматься профилактикой болезни.